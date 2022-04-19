  • 20°C
香港時間 : 2022419日 (週二) 08:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】foodpanda mall指定GODIVA凍飲買1送1　PHD指定大批$83

精明消費 07:00 2022/04/19

分享：

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. foodpanda mall：GODIVA 72%冰黑巧克力凍飲買1送1

foodpanda mall今個月再次推出GODIVA指定飲品買一送一優惠，在4月19日至20日期間，於GODIVA foodpanda生活百貨購買冰黑朱古力凍飲（55元），可享買一送一優惠，數量有限，售完即止。

    點擊圖片放大

2. PHD：指定大批83元

由即日起至6月7日，PHD推出超級星期二優惠，逢星期二惠顧指定大批，只需83元。優惠只適用於店內落單，只限指定薄餅。而堂食及外賣自取折扣優惠/JSA會員卡/員工折扣優惠不可同時使用。

    點擊圖片放大

3. 繼光香香雞：買指定套餐　第2件炸物半價

由即日起至4月29日，於繼光香香雞購買套餐1或2，加購第2件炸物享半價優惠：

  • 胡麻脆雞翼3支　特價12元
  • 蒜脆杏鮑菇（S）　特價13元
  • 墨魚甜不辣　特價12元

分店一覽

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 【消費優惠】一風堂用消費券付款最多減$10　NeNe五重分享炸雞7折
2022/04/14
【消費優惠】一風堂用消費券付款最多減$10　NeNe五重分享炸雞7折
今日優惠精選 - 【消費優惠】Crostini精選曲奇禮盒買2送1　123 by Ella全場貨品買3送1
2022/04/13
【消費優惠】Crostini精選曲奇禮盒買2送1　123 by Ella全場貨品買3送1
今日優惠精選 - 【消費優惠】Pizza-BOX買滿$200送肉醬意粉　中原電器消費券買滿$2000送$300現金券
2022/04/12
【消費優惠】Pizza-BOX買滿$200送肉醬意粉　中原電器消費券買滿$2000送$300現金券
今日優惠精選 - 【消費優惠】Starbucks用消費券買10張現金券送3張　雞翼山第2份雞翼半價
2022/04/11
【消費優惠】Starbucks用消費券買10張現金券送3張　雞翼山第2份雞翼半價
今日優惠精選 - 【消費優惠】123 by Ella買滿$123送$23現金券　米芝蓮食府逸東軒堂食7折優惠
2022/04/08
【消費優惠】123 by Ella買滿$123送$23現金券　米芝蓮食府逸東軒堂食7折優惠
著數優惠 foodpanda

下一篇文章

【網購優惠】Blue Bottle登陸國泰網上購物平台　訂購特選咖啡送網上沖煮班
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【虛擬銀行】Mox開戶優惠　消費滿$1000獲$1000回贈（附邀請碼）
【虛擬銀行】Mox開戶優惠　消費滿$1000獲$1000回贈（附邀請碼）
【抗疫支援】感謝醫護人員抗疫　食肆及商場專屬優惠一覽
【抗疫支援】感謝醫護人員抗疫　食肆及商場專屬優惠一覽
【網購優惠】Blue Bottle登陸國泰網上購物平台　訂購特選咖啡送網上沖煮班
【網購優惠】Blue Bottle登陸國泰網上購物平台　訂購特選咖啡送網上沖煮班
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
AlipayHK用戶明年未完成身份認證　跨境消費及轉帳功能將受限
AlipayHK用戶明年未完成身份認證　跨境消費及轉帳功能將受限
【好去處】大埔新開童話世界農莊　坐馬車餵羊駝踩觀光船　最啱小朋友放電
【好去處】大埔新開童話世界農莊　坐馬車餵羊駝踩觀光船　最啱小朋友放電
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款