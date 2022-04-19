【消費優惠】foodpanda mall指定GODIVA凍飲買1送1　PHD指定大批$83

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. foodpanda mall：GODIVA 72%冰黑巧克力凍飲買1送1

foodpanda mall今個月再次推出GODIVA指定飲品買一送一優惠，在4月19日至20日期間，於GODIVA foodpanda生活百貨購買冰黑朱古力凍飲（55元），可享買一送一優惠，數量有限，售完即止。

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2. PHD：指定大批83元

由即日起至6月7日，PHD推出超級星期二優惠，逢星期二惠顧指定大批，只需83元。優惠只適用於店內落單，只限指定薄餅。而堂食及外賣自取折扣優惠/JSA會員卡/員工折扣優惠不可同時使用。

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3. 繼光香香雞：買指定套餐 第2件炸物半價

由即日起至4月29日，於繼光香香雞購買套餐1或2，加購第2件炸物享半價優惠：

胡麻脆雞翼3支 特價12元

蒜脆杏鮑菇（S） 特價13元

墨魚甜不辣 特價12元

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撰文：hket小編

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