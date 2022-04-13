【抗疫支援】Uber夥ZA齊支援Uber司機　確診並接受強制隔離可獲2,000元（附申請步驟）

Uber與眾安國際（ZA）宣布攜手投資800萬元，推出「ZAｘUber抗疫援助計劃」，為確診感染2019冠狀病毒病並需接受強制隔離的Uber司機提供適切的經濟援助，為Uber司機提供額外支援，讓他們安心接載乘客。

計劃有效日期由2022年4月11日至7月11日期間，若不幸確診感染2019冠狀病毒病並需接受強制隔離的Uber司機，包括Uber Taxi司機，將合資格申請由「ZAｘUber抗疫援助計劃」發放的一次性2,000元的援助金。

申請資格參照香港特別行政區政府最新的自行申報政策，ZA將接受由政府公共衛生部門發出的2019冠狀病毒病病人網上申報確認書及由政府部門或政府認可化驗所發出有效核酸檢測（PCR）陽性結果。更多有關「ZAｘUber抗疫援助計劃」詳情，可參考Uber網站。

申請步驟 一、建立ZA Bank個人帳戶（使用ZA專屬驗證碼）

二、遞交申請（電郵至ZA Care）

三、等候審批（一經核實，7個工作天內獲發2,000元的援助金）

責任編輯：區祖飛

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