【NFT】K11辦NFT藝術展METAVISION　逾200件作品貫穿商場展出

K11 MUSEA一直致力將藝術、設計、建築、可持續發展等元素注入生活，由4月29日至6月19日，K11 MUSEA更會與蘇富比及知名日本藝術家空山基合作，舉辦大型NFT藝術展「METAVISION」，配合一系列工作坊、導賞團及講座，引領大眾進入蓬勃發展的NFT世界，向大眾介紹何謂NFT藝術。

藝術展會貫穿商場B2至6樓共9層的樓層，展出超過200件人氣NFT藝術作品，包括多個版本的NFT動畫及與之應對的實體藝術品與收藏卡，例如「Cryptopunks #1970」、「CLONE X #17138」、「CyberKongz Olaf The Apeman」等，以及由本港NFT藝術家Arthus Ng、Felix Ip、The French Girl打造的NFT作品，讓觀眾近距離投身於區塊鏈藝術的收藏世界。

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「METAVISION」NFT藝術展 日期：4月29日至6月19日

時間：早上10時至晚上10時

地址：K11 MUSEA尖沙咀梳士巴利道18號

責任編輯：嚴熹曼

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