【護照排名】首個全球商業護照排行榜　亞洲地區囊括三甲

作為經營生意的商人，若擁有合用的護照，便可以自由到需要的地方經商，甚至享受優惠的稅收計劃。調查公司Global Citizen Solutions發布其首個全球投資型護照指數，以對一個國家的經濟和商業環境進行評估，並列出了前10名最佳商務護照排名。

【全球10大金融中心排名 邊2個國家佔多數？：按此】

報告評分按照3大指標決定，分別以競爭力、國民收入及稅務3方面作出評分，而全球競爭力比重最高，佔50%。Global Citizen Solutions亦指，調查中以6大支柱包括金融體系、市場規模、商業活力、產品市場、勞動力市場和創新能力，來確定一個國家或地區的商業環境。

■全球10大最佳商務護照■





















香港及澳門僅次新加坡排名

按以上指標計算，在10大最佳商務護照排行中，新加坡得分86奪得第1名，成為全球公民解決方案投資指數中的最佳護照。報告指新加坡是貿易的金融基石，此外，還提供先進的法律和監管框架，以及完善的基礎設施，使新加坡成為對投資者有吸引力的地方。

香港和澳門分別排行第2和第3，報告指，這2個城市證明了亞洲大陸在投資機會方面的實力，同樣為外國投資者提供了顯著的稅收優惠和商業激勵措施。

責任編輯：區祖飛

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