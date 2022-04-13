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【消委會】第5波疫情超市食品日用品價格攀升　邊款物資升幅近2成半？

17:55 2022/04/13

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本港第5波疫情年初爆發，一度出現搶購超市貨品的情況，部分貨品價格攀升。消委會透過超市格價工具「網上價格一覽通」收集今年1月至3月期間（截至3月23日），本港3間超市11組合共90項貨品的網上價格。調查發現其中63項貨品於3月的總平均售價較1月上升4.2%，當中有貨品的升幅更高達近2成半。

【消委會拆解冷氣電費增加因素 教路7大慳電攻略：按此

今年初爆發第5波疫情，消委會從「網上價格一覽通」選取其中11組共90項貨品，比較在2間或3間今年1月至3月期間（截至3月23日）網上超市有售的貨品價格，包括食米、罐頭食品、即食麵、麵包蛋糕、雞蛋和廁紙等。調查發現，其中63項於3間超市有售的貨品售價在2月較1月高2.9%，而3月則較2月高1.2%。如3月份與1月比較，其售價則上升4.2%。

3月為第5波疫情最嚴峻時，市民為留家抗疫做準備，市面再現搶購物資潮，調查發現全部11組貨品的售價都有上升，由0.2%至24.8%，升幅最高的4組貨品均為日常儲備食品，分別為「包裝蛋糕」（24.8%）、「食米」（9.2%）、「雞蛋」（8.2%）和「罐頭蔬菜／湯」（6.8%）。

【消費券嘅錢 你係咪用得精明？：按此

消委會表示，不同超市售賣同一款貨品的價格可相當懸殊，將繼續密切監察疫情下各種貨品價格的變動。消委會又建議，面對糧油雜貨和日常用品價格不斷上升，消費者應貨比三家，並善用「網上價格一覽通」，比較6大超市、食品店及個人護理用品店，每日更新逾2,300款熱門貨品的價格，掌握各類貨品的價格走勢。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 生活理財

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