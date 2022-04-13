【港人移民】移民顧問：查詢移民數量急增4成　移民又移居成趨勢

隨着各國疫情受控兼陸續通關，移民再度成為港人熱話。有機構調查顯示，今年首季接獲客戶查詢有關移民的數量，較去年第4季多近4成。以往不少港人移民是「移民不移居」，但最近「移民又移居」則逐漸成為市場主流。

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移民人士趨向願意坐「移民監」

美聯移民早前進行問卷調查，訪問近300名參加美聯環球物業講座的參加者，數據顯示有57%人有意移民外國，較去年5月份做同類型調查多5%。過往數年港人移民偏向「移民不移居」的趨勢似乎有所改變，不少受訪者表示現時更偏向「移民又移居」。英國、澳洲及加拿大等傳統要「坐移民監」的國家依然是港人首選移民地點，而在有意移民的人當中，有逾6成人更有意同時在海外置業，反映現時港人移民不止是「攞國籍」，更想移居到當地生活。

美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷指，港人查詢移民的數量急增，6成人為家庭客戶，主要選擇BNO簽證移民到英國，20至40歲較年輕客戶則大多選擇以讀書或工作簽證形式，移民澳洲或加拿大，分別佔20%及10%。

樓價成移民主要考慮因素

事實上，由於愈來愈多人移民帶動熱門移民國樓價飆升，生活成本增加，因此本港買家買外地樓會偏向選擇近郊地區或新一綫城市，減輕經濟壓力。有9成受訪者認為，當地樓價是決定是否移民並於當地置業的重要因素，其次是當地的交通網絡及生活環境，有62%及58%。以澳洲及英國為例，澳洲墨爾本東部地區及英國Surrey近年就成為港人的「新寵」居住地。

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責任編輯：嚴熹曼

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