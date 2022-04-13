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【抗疫基金】1萬元失業支援逾47萬人申請超預期　最快本周派錢（附連結查看申請結果）

個人增值 18:25 2022/04/13

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政府早前推出的1萬元臨時失業支援計劃於昨日（12日）截止，截至昨日午夜政府一共收到逾47萬宗申請，比原先估計的30萬多57%。而首批申請者已經成功審批，預計有6萬名申請者會於本周率先取得收到1萬元資助。

政策創新與統籌辦事處總監何珮玲今日（13日）於電台節目上表示，申請者比預期多，超出原本預算，但政府不會設上限，會用應急款項支付額外開支。何珮玲指，收到的申請中，有強積金戶口和沒有強積金戶口的申請人各佔一半，47萬人中有約34萬為失業人士，13萬人是關閉處所被逼停薪留職的員工，相信是因3月份失業情況比2月嚴重，及估算時未計入關閉處所停薪留職的員工，因此申請大增。

政府指，第一批6萬名申請者早前已經審批完畢，會於昨日或今日收到款項，第二批3.5萬名申請者則會於19至20日收到資助。至於其他申請人士目標會於未來3至4周內完成審批及發放資金。至於有部分人士「差一兩日才夠失業30日」，或於失業30日內有數日微薄收入，何珮玲表示會酌情處理。

市民如果想查看申請結果，可到訪政府開設的臨時失業支援專頁網站，只要輸入身分證號碼、出生日期、電話號碼，便可快速查詢申請結果。

    點擊圖片放大

按此查看申請結果

 

責任編輯：嚴熹曼

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