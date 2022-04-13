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【慳電攻略】開冷氣電費點解會咁貴？　消委會教路7招慳電攻略

17:10 2022/04/13

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夏季將至，消委會測試共14款「1匹」變頻式分體機，其中7款為淨冷型冷氣機，發現能源效率相差可逾3成。消委會提醒市民，日常生活中有各種因素影響冷氣機製冷的耗電量而令電費增加，又分享7大慳電貼士，助市民節省開支。

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消委會測試14款變頻式分體冷氣機，當中7款為冷暖空調機，即同時設有製冷及供暖的功能，其餘7款為淨冷型冷氣機，全部樣本的能源效益標籤均標示為1級。

消委會指，冷氣機的製冷季節性表現系數（CSPF）數值愈高，代表製冷能源效益愈高愈慳電，但發現能源效益標籤均標示為1級的樣本之間，能源效益仍有差異，其CSPF數值介乎5.28至7.72，相差達31.6%，代表最高樣本比最低樣本慳電逾3成。

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消委會指，為環保和節省開支，消費者宜選購CSPF數值和供暖季節性表現系數（HSPF）數值較高的空調機。而日常生活當中，許多因素都會影響實際製冷或供暖負荷而令電費增加。以製冷為例，潮濕環境、房間面積較大、窗口西斜、門窗漏風、開動抽氣扇、很多電器同時啟動或室內人數眾多，都可能增加製冷需求，令電費大增。此外，如每年總開機時間較長，或用戶習慣把冷氣機調至較低溫度或供暖上較高溫度，最終帳單亦會遠較消委會的估計為高。

消委會教路7大慳電攻略

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責任編輯：李瑩

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欄名 : 生活理財

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