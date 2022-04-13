【1萬元消費券】東薈城名店狂歡購物祭　逾400個精選優惠　綫上綫下同步進行

東薈城名店倉在4月15日至5月15日期間，舉辦年度感謝慶典「狂歡購物祭」，綫上綫下同步進行，「激賞折上折」推出超過400個精選購物及餐飲優惠低至1折起。

購物祭設有「激賞折上折」，場內逾400個精選優惠，如Outlet折上折、買一送一大激賞以及超值優惠套裝，而Zegna、Club Monaco Studio、Chloé、KINJI、FILA及Le Creuset品牌通通都有參與活動。

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另外，名店倉更推出「網賞星期二」優惠，一連四個星期二（包括4月19日、4月26日、5月3日及5月10日）早上10時正，於SHOPPING+網上平台推出優惠，共16個品牌參與，更有6折電子商戶現金券。SHOPPING+首次推出網上購貨功能，顧客可直接於網上平台選購各大名牌優惠低至1折的貨品。

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在4月15日至5月15日期間，CLUB CG會員即日以電子消費滿4,000元，可即時獲得300元指定商戶現金券。此外，活動期間以八達通消費再送50元指定商戶現金券，指定商戶現金券回贈高達350元，無任何門檻可當作現金使用。如果仍未成為會員，只需於「狂歡購物祭」期間消費滿2,000元即可登記成為會員。

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責任編輯：曹佩鈞

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