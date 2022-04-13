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【電子支付】WeChat Pay HK用消費券小貼士　撳2下快速開啟「收付款」

個人增值 18:40 2022/04/13

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2022年消費券計劃第一階段的5,000元消費券已經到手，WeChat Pay HK為用戶提供快捷使用消費券小貼士，日常生活期間應用以下2個小貼士，不論是乘搭港鐵或消費，以消費券支付都可以快一步。

快捷貼士一：使用捷徑開啟「收付款」功能

WeChat Pay HK現時提供2個捷徑開啟「收付款」，包括打開微信／WeChat應用程式後，點選右上角「+」以及「收付款」直接付款。除此之外，iOS及安卓（Android）手機用戶，就可長按微信／WeChat應用程式，進入快捷選單模式，點選「收付款」直接付款，一同體驗更方便的流動支付方法。

    點擊圖片放大

快捷貼士二：開啟消費券用於「港鐵乘車碼」自動扣款服務

WeChat Pay HK早前已在2月份接入港鐵，用戶可在WeChat Pay HK的「政府消費券」頁面，開啟消費券用於「港鐵乘車碼」自動扣款服務，接下來乘搭港鐵時將會優先由消費券扣款，日常出行即可使用消費券支付交通費用，享受快捷、無接觸的電子支付。

    點擊圖片放大

 

責任編輯：陳玉蓮

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