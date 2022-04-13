【ESG】上雲助保險企業綠色轉型

現時推動保險企業雲遷移的主要動力，大多與提升速度和創造價值有關，兩者如何平衡仍需視乎企業發展的不同要求而作出不同的組合。埃森哲從不同的客戶案例中，歸納出3個雲遷移的階段：遷移（Migrate）、提速（Accelerate）、增長及創新（Grow and Innovate）。這3個階段加上雲（Cloud）的元素後，就能組成「MAGIC（魔力）」 一詞。

遷移（Migrate）可以為保險企業帶來更多的成本效益和更高的韌性，快速並安全地將應用程式和基礎架構遷移至雲端。假設數據中心的實體建設也一同合併或關閉， 遷移可以為企業節省約40%的成本；



提速（Accelerate）是指通過建設一個現代化的技術棧來提升敏捷度。一般情況下，保險企業需要重新改造其主要的管理平台（即資料庫和基礎架構），繼而不斷提升其表現並轉變其應用方式。建立一個以雲作為基礎、以智能操作和最高程度的自動化為運行模式的技術棧，其主要優勢就是能夠解決有關技術不足的問題、以及大大降低採用過時技術的成本；



增長及創新（Grow and Innovate）涉及重塑業務成果，以行業主導的商業重塑是一種普遍的原型。保險企業以雲作為催化劑，產生由數據主導的創新商業及收入模式，並從傳統的保險分銷轉向新型的銷售和服務。其主要好處包括提高企業的市場地位以及顯著提升用戶數量和留存率。

除了提升速度和創造價值，雲端搬遷還能帶來一項隱性但長遠的好處，即幫助保險企業履行對環境、社會和企業管（ESG）的承諾。

綠色運算 助力低碳轉型

可持續發展逐漸受到更多企業關注，保險行業於2021年已組成聯盟，安盛（AXA）、安聯（Allianz）、瑞士再保險（Swiss Re）等八家全球領先的保險公司及再保險公司共同成立了零碳保險聯盟，致力於支持低碳經濟轉型。

而雲端運算作為綠色計算，是企業實現特定ESG目標的方式之一，愈來愈多跨國企業選擇將運營遷移上雲。但雲遷移究竟可以帶來怎樣的可持續優勢？我們又應當如何減少碳足跡？

以下讓我們重回MAGIC來探究上雲如何幫助企業實現可持續發展：

在遷移階段，保險企業可以通過減少數據中心的供電和冷卻，以及提升現有硬件的效率，從而削減IT的能源消耗量。



在提速階段，保險企業可以依靠雲和數據，以及新的工作模式減少溫室氣體的排放。



在增長和創新階段，部分行業可以通過物聯網、5G及雲數據處理等方案加入循環經濟的實踐從而推進產業鏈變革、並以虛擬產品代替高碳排放的實體產品。數據顯示，在各個產業中，優化雲架構的應用程式能夠減少相關碳排放量高達98%。

雲端運算一小步 減碳排放一大步

根據埃森哲研究和分析預估，以下圖表展示一家保險公司在雲遷移的道路上能夠達到不同程度的減碳水平──此部分假定企業已選用關注低碳排放的雲端服務提供者：

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雖然總部設於亞太地區的保險企業明瞭ESG的重要性日益增長，並再三重申其資產遵循可持續的投資策略，但在技術解決方案層面，目前在可持續發展道路上採取過重大行動的企業卻寥寥無幾。然而，埃森哲認為，這是一個很容易解決的問題，也是能夠透過綠色計算實現的。

分步實施 踏足上雲之旅

企業踏出第一步往往需要成功案例支持給予信心， 筆者將在此分享一家跨國保險企業如何分步展開上雲之旅。

第一步：保險公司首先重新託管私有數據中心上的內容，並逐步將這些內容遷移至能夠提升前端操作表現的雲端平台。



第二步：保險公司將後台軟件遷移到雲端，從而專注於從平台啟用雲服務，或通過建立數字保險生態系統擴大銷售範圍、提升保險經紀的效率。



第三步：將保險公司原有的後台保單管理系統（Policy Admin System）分離，並把這些系統遷移到雲端，利用雲端的進階技術，例如數據分析、人工智能和機器學習等，轉變其核保、索償和其他相關程序。

數字經濟時代，雲遷移對亞太地區、乃至全球各地的保險公司而言已是勢在必行，但這同時也是一項耗費巨大、長期建設的工作，每一家保險企業都應當根據自身的情況，從自身的戰略定位出發予以具體考量定製，最終實現長遠的可持續發展。

【公司簡介】

埃森哲公司是一家全球領先的專業服務公司，在數字化、雲計算與網絡安全領域擁有全球領先的能力，是《財富》全球500強企業之一。埃森哲在大中華區開展業務近35年，正在更創新地參與商業和技術生態圈的建設，幫助中國企業和政府把握數碼化力量，通過制定戰略、優化流程、集成系統、部署雲端計算等實現轉型，提升全球競爭力，從而立足中國、贏在全球。

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