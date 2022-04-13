【ESG】上雲助保險企業綠色轉型

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按揭「抵唔抵」需看是否合用 中性安排使用失當亦不利
現時推動保險企業雲遷移的主要動力，大多與提升速度和創造價值有關，兩者如何平衡仍需視乎企業發展的不同要求而作出不同的組合。埃森哲從不同的客戶案例中，歸納出3個雲遷移的階段：遷移（Migrate）、提速（Accelerate）、增長及創新（Grow and Innovate）。這3個階段加上雲（Cloud）的元素後，就能組成「MAGIC（魔力）」 一詞。
除了提升速度和創造價值，雲端搬遷還能帶來一項隱性但長遠的好處，即幫助保險企業履行對環境、社會和企業管（ESG）的承諾。
綠色運算 助力低碳轉型
可持續發展逐漸受到更多企業關注，保險行業於2021年已組成聯盟，安盛（AXA）、安聯（Allianz）、瑞士再保險（Swiss Re）等八家全球領先的保險公司及再保險公司共同成立了零碳保險聯盟，致力於支持低碳經濟轉型。
而雲端運算作為綠色計算，是企業實現特定ESG目標的方式之一，愈來愈多跨國企業選擇將運營遷移上雲。但雲遷移究竟可以帶來怎樣的可持續優勢？我們又應當如何減少碳足跡？
以下讓我們重回MAGIC來探究上雲如何幫助企業實現可持續發展：
雲端運算一小步 減碳排放一大步
根據埃森哲研究和分析預估，以下圖表展示一家保險公司在雲遷移的道路上能夠達到不同程度的減碳水平──此部分假定企業已選用關注低碳排放的雲端服務提供者：
雖然總部設於亞太地區的保險企業明瞭ESG的重要性日益增長，並再三重申其資產遵循可持續的投資策略，但在技術解決方案層面，目前在可持續發展道路上採取過重大行動的企業卻寥寥無幾。然而，埃森哲認為，這是一個很容易解決的問題，也是能夠透過綠色計算實現的。
分步實施 踏足上雲之旅
企業踏出第一步往往需要成功案例支持給予信心， 筆者將在此分享一家跨國保險企業如何分步展開上雲之旅。
數字經濟時代，雲遷移對亞太地區、乃至全球各地的保險公司而言已是勢在必行，但這同時也是一項耗費巨大、長期建設的工作，每一家保險企業都應當根據自身的情況，從自身的戰略定位出發予以具體考量定製，最終實現長遠的可持續發展。
【公司簡介】
埃森哲公司是一家全球領先的專業服務公司，在數字化、雲計算與網絡安全領域擁有全球領先的能力，是《財富》全球500強企業之一。埃森哲在大中華區開展業務近35年，正在更創新地參與商業和技術生態圈的建設，幫助中國企業和政府把握數碼化力量，通過制定戰略、優化流程、集成系統、部署雲端計算等實現轉型，提升全球競爭力，從而立足中國、贏在全球。
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撰文 : Benjamin Chu 埃森哲大中華區戰略與諮詢業務顧問
Kevin Tay 埃森哲大中華區戰略與諮詢業務總監
Stuart Maltas 埃森哲大中華區金融服務事業部董事總經理
欄名 : 埃森哲視野