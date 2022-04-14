【消費優惠】一風堂用消費券付款最多減$10　NeNe五重分享炸雞7折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 一風堂：用消費券付款最多減$10

一風堂推出消費券優惠，用指定平台付款可享不同折扣優惠：

WeChat Pay HK：消費滿30元減8元

Alipay HK：消費滿60元減10元

八達通：消費滿100元減15元（4月下旬開始使用）

優惠受條款及細則約束，詳情可留意消費券內的優惠券，而Alipay HK的優惠券已經換領完畢。

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2. NeNe Chicken：五重分享炸雞7折

NeNe Chicken最近推出五重分享炸雞，包括5款皇牌人氣炸雞口味，招牌、韓式、初雪、蒜香醬油及白郡主。

現時親臨NeNe Chicken分店下單，即可享新品限時7折優惠。優惠只限NeNe Chicken店內下單外賣自取，不適用於其他優惠。

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分店一覽

3. Oliver's Super Sandwiches：消費券買滿指定金額送咖啡

全綫Oliver's Super Sandwiches分店推出消費券優惠，以指定付款方式消費滿指定金額，即可免費享咖啡一杯。

支付寶香港：即日至6月30日，惠顧滿130元，送咖啡或特飲一杯。

八達通：即日至8月31日，惠顧滿100元，送熱泡沫咖啡一杯。

Wechat Pay HK：4月18日至7月31日，惠顧滿100元，送熱泡沫咖啡一杯。

優惠適用於堂食及外賣自取；不適用於網上自助落單；不適用於外送服務。優惠適用於星期一至日早上11時後使用，不可與其他優惠及折扣同時使用（包括SUPER CLUB會員優惠券及會員折扣），惟會員可於惠顧時出示有效之會員卡以作累積積分用途。每優惠劵只限使用一次。

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撰文：hket小編

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