收入不足需要免息免供「還款假期」? 「結餘轉戶」如何助你「債務重組」!

香港經濟在疫情蹂躪下已經受到重創，受害者已經由基層打工仔擴展至中產階層、甚至中小企營運者正在面臨失業或倒閉。債務「還款假期」真的免息免供? 易批「結餘轉戶」如何助你「債務重組」，立即解決信用卡貸款和避免物業按揭或私人貸款等債務違約呢┌

破產或結餘轉戶債務重組是否唯一債務舒緩的選擇?

如果應付不到目前的債務還款負擔，債務人申請「破產」或「債務重組」確實是其中一個債務舒緩的方法。破產中需要還錢嗎? 在破產程序中首先向破產管理署申請一個破產令，經破產法庭批准後，破產期內的所有收入與支出都會被監管四年，破產管理處會審視你的收入，扣除你的最基本的生活開支，剩餘款項將按欠債比例分配給所有債權人。四年後，債務人可向破產管理處申請解除破產令；在沒有債權人反對下，破產令便可以解除。

至於「IVA 自願債務安排」，債務人需進行債務協商，因應個人財務狀況與個別銀行和債權人商量，自願清還其所有債務，然後每月還款給這個債權召集人，此項自願債務安排必須呈交破產管理處存檔備案，亦會記錄於中央信貸資料庫。

申請破產流程及條件

申請破產前建議先選擇個人自願安排，非不得已才展開破產程序：

向破產管理處呈請債務人破產呈請及資產負債狀況說明書（債務人破產呈請）;

繳付一筆8,000港元的款項，以供支付破產管理署署長（或受託人）的各項費用及開支;

就呈請書和資產負債狀況說明書分別辦理見證和宣誓手續;

前往高等法院登記處繳付法庭費用1,045港元、確定聆訊的日期，並提交呈請書及資產負債狀況說明書供高等法院存檔;

向破產管理署署長提交一份呈請書的蓋印副本和一份資產負債狀況說明書的副本，提取初步訊問問卷 (EA/B-11) 和一份每月收入及開支評估表格 (EA/B-7Aa);

債務人應在指定日期和時間出席聆訊及頒布破案令;

破案令發出後需出席初次會面提交初步訊問問卷和每月收入及開支評估表格及資產移交;

破產令頒布後7 天內向高等法院登記處提交一份破產令初稿並向高等法院審批及存檔，破產令正式生效。

破產壞處及債務重組後果

「破產」和「IVA 自願債務安排」的不良紀錄會儲存於中央信貸資料庫內，跟隨一生，永遠不會磨滅。所以日後當負債人的財務狀況轉好利用信貸服務來改善生活，例如物業按揭或申請信用卡時，很多金融機構或發卡機構都會因中央信貸資料記載了這種不良紀錄而拒絕批核，另外很多大企業都會在招聘員工時，要求應徵者呈交信貸報告作為招聘的其中一個考核條件，大企業往往因為應徵者有這些負面的信貸紀錄而令到應徵者失去受聘的機會。

甚麼是結餘轉戶重組債務方案？

一般財務公司的「結餘轉戶重組債務」方案純粹是一種貸款產品的歸類，在中央信貸資料庫不會顯示負面記錄。「結餘轉戶重組債務」適合將不同類型的債務如按揭貸款、轉按、私人貸款、循環貸款及信用卡貸款等合併處理，財務公司會建議將短期的債務或現有的債務還款期延長，減低每個月的還款壓力，令債務人減輕負擔，避免債務違約及最佳的債務舒緩方法。

結餘轉戶重組債務邊間好？

當債務人需要進行「結餘轉戶重組債務」時，首先債務人會問重組債務邊間好?

建議債務人先審視現有收入的狀況，究竟資金短缺是否因為被迫放無薪假而收入遞減或被迫轉行? 受疫情打擊的行業之一而需要轉職臨時工? 還是被企業裁員後失業轉行令收入不穩定? 當盤算完後，債務人可尋求一間負責任、有商有量而值得信任的財務公司進行債務協商，尋求一個可以舒緩債務壓力或暫緩目前應付不到的負債。申請人可先經網上貸款申請，當借貸批核後才簽署貸款合約，個別財務公司更可以利用轉數快將貸款過戶，除了可以減少社交距離和接觸，簡單和方便快捷。

除了結餘轉戶重組債務還可以考慮債務協商

當債務人「結餘轉戶重組整合失敗」，應該盡快與債權人提出債務協商。

債務協商 - 先息後本

有些較開明或進取一點的金融機構或財務公司，可以為現有客戶提供先息後本的還款方案，為現有客戶解決短暫的財困。首先，將你的固定還款金額改為先還利息，最後一期才還本金和利息一次清還。例如：首十一個月只還利息，最後第十二個月本金、利息一次清付，對收入不穩定的轉行人士最為適合。

債務協商 - 漸進式還款

若只是短暫開工不足，收入稍受影響的債務人，有信心數月後收入水平可回復正常，建議可選擇漸進式還款。例如: 首一至六個月還利息為過渡期，第七至十二個月或者第七至第十八個月還息還本，債務人便可以在一個可預計到的時間內清還所有債務和較為容易地解決目前困境。這一種還款安排對一些企業經營者最為適合。

債務協商 - 還款假期

如果大家的行業影響令你的收入而無力償還貸款，建議大家可以跟一些負責任的財務公司申請貸款協商，「還款假期」免息三個月供款享受財務自由。一般情況，財務公司可能會收取手續費，直至第四個月才回復還款，甚至手續費連息本於第四個月才一次還款。這種服務最適合被政府勒令停業的相關行業及員工。

避免債務爆煲的其他注意事項

切勿延期還款

債務協商只適合還款記錄良好的債務人，切勿延期還款，千萬不要因周轉不來而出現逾期還款，因為逾期還款會於中央信貸資料庫留下不良的還款紀錄。日後會影響向金融機構申請任何貸款不必要的負面評級，例如拒絕申請，提高貸款利息等等。

切勿只清還最低還款額

切勿只清還信用卡貸款的Min Pay（最低還款額）或以信用卡的透支來應付日常開支，看來好像眼前債務壓力是輕鬆了，但其實負債只會愈積愈重。

坦白交代實際收入與債務狀況

不論債務人申請「結餘轉戶重組債務」或「債務協商」，建議與一間願意聆聽、信譽良好的財務公司商討解決方法，坦白交代實際收入與債務狀況，財務公司會評估申請者的入息水平及和每月的還款能力，從而為申請者提議一個貸款金額的安排、收取利息的水平、能負擔的每月的還款金額來計算出一個債務舒緩的可行方案。

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【特約專欄】

《關於作者》 黃漢強博士 - 現任Tiptop鼎豐信貸有限公司行政總裁，榮獲第十七屆世界傑出華人獎，30年來歷任多間知名銀行和金融機構管理層職位，學貫中西包括美國檀香山大學金融管理學博士、英國李斯特城工商管理碩士、香港公開大學法律文憑、北京清華大學中國商貿法律證書、證券及投資學會資深會員、香港理工大學企業發展院總裁協會院士，公職包括香港持牌放債人公會創會委員、香港亞洲青年協會名譽會長、亞太區2020年金融企業家。