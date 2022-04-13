  • 28°C
香港時間 : 2022413日 (週三) 18:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【職場求生術】霍建寧去年度人工逼近2億　打工皇帝有咩過人之處？

17:25 2022/04/13

分享：

分享：

長和 （00001） 日前（11日）發表2021年度年報，當中顯示多位高層，包括主席李澤鉅及董事總經理霍建寧去年都有人工加，霍建寧的人工更逼近2億元。貴為香港的「打工皇帝」，他有何過人之處呢？

據最新一份年報顯示，李澤鉅在長和及及長江基建的酬金總額達9,838萬元，按年增加約14%；至於有「打工皇帝」之稱的霍建寧，去年度酬金達1.9億元，按年增15.5%。不過，陸法蘭的酬金則由前一年的1.1億元大跌36%至去年度的6,972萬元，主要是酬情花紅大減所致。

■長和系董事2021年度酬金■

    點擊圖片放大
    +3
    +2

打工皇帝的過人之處

據了解，霍建寧是香港稅務局薪俸稅的大戶之一，被香港人譽為「打工皇帝」，能夠成為香港人工最高的打工仔，必定是有其過人之處。

有傳當年霍建寧曾被借調，與前和黃總經理馬世民到日本出差，被馬世民發現到他是一位出色的談判專家，於是向長和系創辦人李嘉誠大力推薦。有很多虧損負債的項目到了霍建寧手上，都能起死回生。憑藉着自己的實力，他成功在公司中一路晉升。

「賣橙事件」是長和系最為人津津樂道的買賣，而當年這個項目的負責人就是霍建寧。旗下的英國電訊業務Orange發展本來不太順利，但他用了4年的時間將這公司發展成英國第三大流動電話營運商。霍建寧及後趁着Orange的估值高及風頭好，成功將Orange出售套現，為和黃帶來逾千億元的利潤。

雖然立下不少豐功偉績，但霍建寧為人十分低調及內斂，從不居功自傲，只是默默在背後處理棘手問題，深得老闆的信任。

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 職場百科

最新專欄文章 更多

【抗疫基金】臨時失業支援申請今晚截止　首批6萬人一周內獲發資助
2022/04/12
【抗疫基金】臨時失業支援申請今晚截止　首批6萬人一周內獲發資助
【職場機遇】天文台暑期實習接受申請　取錄學員每月可獲10,500元獎學金（附申請方法）
2022/04/12
【職場機遇】天文台暑期實習接受申請　取錄學員每月可獲10,500元獎學金（附申請方法）
【職場福利】美國沃爾瑪加薪一倍請貨車司機　新手入職最高年薪可達11萬美元
2022/04/11
【職場福利】美國沃爾瑪加薪一倍請貨車司機　新手入職最高年薪可達11萬美元
【職場趨勢】元宇宙職位增逾3倍　邊個職位最熱門？
2022/04/09
【職場趨勢】元宇宙職位增逾3倍　邊個職位最熱門？
【保就業2022】保就業計劃提6項修訂將取消月薪上限　咩類型企業可申請？
2022/04/07
【保就業2022】保就業計劃提6項修訂將取消月薪上限　咩類型企業可申請？
職場貼士 職場文化 花紅 陸法蘭 李澤鉅 霍建寧 長和（00001）

上一篇文章

【消委會】第5波疫情超市食品日用品價格攀升　邊款物資升幅近2成半？

下一篇文章

【慳電攻略】開冷氣電費點解會咁貴？　消委會教路7招慳電攻略
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款