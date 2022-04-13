【職場求生術】霍建寧去年度人工逼近2億　打工皇帝有咩過人之處？

長和 （00001） 日前（11日）發表2021年度年報，當中顯示多位高層，包括主席李澤鉅及董事總經理霍建寧去年都有人工加，霍建寧的人工更逼近2億元。貴為香港的「打工皇帝」，他有何過人之處呢？

據最新一份年報顯示，李澤鉅在長和及及長江基建的酬金總額達9,838萬元，按年增加約14%；至於有「打工皇帝」之稱的霍建寧，去年度酬金達1.9億元，按年增15.5%。不過，陸法蘭的酬金則由前一年的1.1億元大跌36%至去年度的6,972萬元，主要是酬情花紅大減所致。

■長和系董事2021年度酬金■

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打工皇帝的過人之處

據了解，霍建寧是香港稅務局薪俸稅的大戶之一，被香港人譽為「打工皇帝」，能夠成為香港人工最高的打工仔，必定是有其過人之處。

有傳當年霍建寧曾被借調，與前和黃總經理馬世民到日本出差，被馬世民發現到他是一位出色的談判專家，於是向長和系創辦人李嘉誠大力推薦。有很多虧損負債的項目到了霍建寧手上，都能起死回生。憑藉着自己的實力，他成功在公司中一路晉升。

「賣橙事件」是長和系最為人津津樂道的買賣，而當年這個項目的負責人就是霍建寧。旗下的英國電訊業務Orange發展本來不太順利，但他用了4年的時間將這公司發展成英國第三大流動電話營運商。霍建寧及後趁着Orange的估值高及風頭好，成功將Orange出售套現，為和黃帶來逾千億元的利潤。

雖然立下不少豐功偉績，但霍建寧為人十分低調及內斂，從不居功自傲，只是默默在背後處理棘手問題，深得老闆的信任。

責任編輯：鄭樂怡

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