【消費優惠】海港飲食堂食／外賣優惠 北海道松葉蟹＋燒鵝皇半隻$498 精明消費 09:00 2022/04/13 分享： 分享： 疫情趨緩，不少人選擇出外食飯。海港飲食現正推出堂食及外賣優惠，日本空運直送的北海道松葉蟹配燒鵝皇半隻，原價698元，現在只需498元。而松葉蟹每隻重斤半至2斤，有興趣可致電酒樓查詢供應情況。如選擇堂食，酒樓會另收加一服務費。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【復活節2022】黃埔天地復活節消費賞 消費滿$500換$50美食現金券 2022/04/12 【復活節2022】黃埔天地復活節消費賞 消費滿$500換$50美食現金券 【消費優惠】鮮芋仙3周年慶 外賣自取指定甜點可享半價 2022/04/12 【消費優惠】鮮芋仙3周年慶 外賣自取指定甜點可享半價 【消費優惠】AEON Living Plaza復活節優惠 全場復活節商品低至8折 2022/04/12 【消費優惠】AEON Living Plaza復活節優惠 全場復活節商品低至8折 【1萬元消費券】將軍澳中心推出2大消費券優惠 送總值逾$12,000商場贈券及免費泊車券 2022/04/11 【1萬元消費券】將軍澳中心推出2大消費券優惠 送總值逾$12,000商場贈券及免費泊車券 【1萬元消費券】登記南豐NF Shopping會員 免費送$2000電子優惠券 2022/04/11 【1萬元消費券】登記南豐NF Shopping會員 免費送$2000電子優惠券 著數優惠 酒樓