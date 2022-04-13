【消費優惠】海港飲食堂食／外賣優惠　北海道松葉蟹＋燒鵝皇半隻$498

疫情趨緩，不少人選擇出外食飯。海港飲食現正推出堂食及外賣優惠，日本空運直送的北海道松葉蟹配燒鵝皇半隻，原價698元，現在只需498元。而松葉蟹每隻重斤半至2斤，有興趣可致電酒樓查詢供應情況。如選擇堂食，酒樓會另收加一服務費。

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撰文：hket小編

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