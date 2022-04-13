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【品味投資】畢加索的秘密情人　「躺臥裸女」首度拍賣　料成交價4.7億港元

15:10 2022/04/13

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畢加索這個名字大家都一定聽過，他是二十世紀最具影響力的現代派畫家，而他一生在感情上都有不少經歷。畢加索隱瞞其妻子奧爾加·霍赫洛娃（Olga Khokhlova），與瑪莉·德雷莎（Marie-Thérèse Walter）發展秘密關係，而畢加索之後開始把創作注意力投向瑪莉·德雷莎這位豐滿的金髮女郎，「躺臥裸女」中的女主角正是瑪莉·德雷莎。蘇富比（Sotheby's）宣布，這一幅畫作將會於5月17日的紐約蘇富比現代藝術晚拍中首度上拍，預料成交價逾6,000萬美元（約4.7億港元）。

畢加索「躺臥裸女」創作於1932年4月，距離至今約90年歷史，在畫中畢加索將斜躺的瑪莉·德雷莎置於極度抽象的空間中，突出婀娜多姿的體態，還有那嫵媚且優雅的美感。蘇富比指，畢加索視瑪莉·德雷莎是情人、模特和女神的慾望集合體，她在畢加索的作品中演化為不同角色。

成估價最高的瑪莉·德雷莎·沃特肖像

另外，蘇富比形容畢加索的「躺臥裸女」延續藝術史上斜躺裸女的創作脈絡，畫中塑造的體態形式顛覆了自然主義手法及其雕塑創作的曲綫藝術，對後世藝術家產生巨大影響。此畫作將在5月17日的紐約蘇富比現代藝術晚拍中首度拍賣，預料成交價逾6,000萬美元（約4.7億港元），或會成爲拍賣史上估價最高的瑪莉·德雷莎·沃特肖像之一。

■畢加索「躺臥裸女」畫作■

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責任編輯：區祖飛

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欄名 : 品味投資

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