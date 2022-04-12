【綠色債券】零售綠債穩賺2.5厘息　4大認購需知

首批政府發行的綠色零售債券因第5波疫情押後，因應最近疫情相對緩和，政府計劃在短期內重啟零售綠債發行，預計在本月底或之前接受認購申請，最低年息率將由2厘上調到2.5厘。零售綠債可望為投資者帶來穩定的利息收入，認購前有哪些事情要注意？

【中銀香港料零售綠債超額認購3至5倍 通脹趨升取浮息機會增：按此】

1. 認購須持香港身份證

認購零售綠債須持有效香港身份證的投資者，每名僅限作出一份申請。香港居民可以透過證券經紀、配售銀行以及香港中央結算有限公司認購零售綠債。

2. 派息機制

零售綠色債券一年派2次息，分別設有浮息及定息，以較高者為準。浮息即最近6個月公布的CPI按年變動率的算術平均值（準確至小數點後兩個位），而定息即最低息率，由原定的2厘上調至2.5厘。

以第8批（2024年到期） 通脹掛鈎債券 iBond為例，其第一期息率為2厘。由於經計算後，浮息息率僅得1.68厘，未及2厘保底息，故第8批iBond首次付息亦以年息2厘計算，每1萬港元債券可獲100.27港元利息。

換句話說，零售綠債保底息為2.5厘，若相關定息日時，經計算後浮息低於2.5厘，投資者亦可取得2.5厘的保底息。

3. 與其他政府債券的分別

與iBond及其他政府債券不同，零售綠色債券設有特定的籌集資金用途。發債所得的資金會按照政府的《綠色債券框架》撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和推動香港可持續發展的綠色項目融資或再融資。

【零售綠債料月底前接受認購 「保底息」將上調至2.5厘：按此】

4. 投資風險

雖然零售綠色債券設有「保底息」，回報有保證，投資風險相對較低，但亦有其他風險因素要注意。零售綠色債券的利率與CPI掛鈎，其市場價格可能會受CPI的變動影響。

同時，因零售綠色債券的二手市場未必活躍，市民或未能在到期日前出售債券／其出售價格可能較購入價低。而投資者若選擇持有至到期日，則不受影響。

由於零售綠色債券並無任何抵押，若香港及世界的經濟情況變壞或港府信譽轉差，零售綠色債券市場價格或會下跌，亦可能影響港府支付零售綠色債券本金和利息的能力；最壞情況有可能會損失全部投資款項。

責任編輯：李瑩

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