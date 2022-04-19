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【營商調查】疫情促使企業商業模式改變　調查：港中小企有信心過度第五波疫情

個人增值 13:05 2022/04/19

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澳洲會計師公會就第五波疫情對本港中小企業影響以及亞太地區小型企業作出兩項調查，結果得出香港大多數中小型企業有信心戰勝第五波疫情，不過，為了在疫情緩和後更好發展，小型企業需要增加對科技的投資和創新，並重新部署其商業策略。

澳洲會計師公會於去年11、12月進行一項關注高增長小型企業的特點、商業信心和融資渠道的亞太區小型企業調查，鑑於今年香港第五波疫情爆發，於3月中旬對本港中小企進行了一項後續調查，以了解其當前和預期的業務表現。在今年3月進行的調查中，有55%的受訪者有信心所在的企業或僱主會戰勝第五波疫情，有57%的受訪者預計未來3個月的收入將大致維持正常狀況不變或有所增長。

放寬社交距離措施有利中小企

有42%的受訪者認為，在未來3個月，放寬社交距離限制措施將對中小企業產生最有利的影響，其次是「保就業」計劃（18%）和電子消費券（12%）。當被問及最受第五波疫情影響的領域時，超過三分之一（35%）的受訪者提到了商業運作，其次是現金流（26%）。

疫情是轉變企業商業模式和消費者消費模式的主要催化劑。在香港，愈來愈多的消費者使用網絡購物並使用數碼支付方式。隨着社交距離限制將從4月中後期開始放寬，加上電子消費券等刺激措施的出台，小型企業應該繼續進行創新、數碼化轉型和更新商業計劃，為2022年下半年實現復甦做好準備。

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責任編輯：陳玉蓮

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