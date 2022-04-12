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【元宇宙】港企投資7位數建元宇宙虛擬商場　邀Coffee林芊妤瑜伽品牌進駐

17:55 2022/04/12

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全世界炒熱「元宇宙」主題，牽你康集團旗下的本港多媒體製作公司Zenecom MCN發布與香港科技初創開發商Air World Limited合作，創建虛擬世界AiR Metaverse（AiR）及建構10棟虛擬實景商場，投資額200萬港元。有關合作更邀請到多位本地KOL品牌於4月進駐，包括藝人Coffee（林芊妤）的瑜伽品牌Coffee Sweat。

【英超利物浦NFT上架6日嚴重滯銷 只賣出6%分分鐘要倒蝕：按此

投資7位數字建造虛擬商場

Zenecom MCN與Air World Limited合作，為旗下的全新去中心化虛擬世界AiR投入及建構10棟的虛擬實景商場，投資額高達200萬元。

牽你康集團行政總裁Roy Lui表示，AiR Metaverse以香港背景作為主體，讓用戶可以以實體的地點與虛擬世界以及商家互動，例如其中一棟建築就是以怡和大廈為藍本，追求真實性及本地化。他補充，目前已與多達100名的KOL商討合作，將陸續於AiR中發布不同的商業活動。

【曾俊華推NFT支持年輕人追夢 日後所有交易10%將回饋初創：按此

Coffee瑜伽品牌將開設虛擬網店

首個合作項目是Zenecom MCN聯同藝人Coffee（林芊妤），發布其瑜伽品牌Coffee Sweat網上虛擬商店。是次合作更會有虛實之間的互動，由Coffee的虛擬人物於AiR當中與玩家玩遊戲，例如虛擬試身、瑜伽課程以及限定產品發布。透過「Play to Earn」功能，讓粉絲可以獲得限定的NFT或特定的會員卡在AiR 中使用。項目預計於4月中發布，屆時更會有限定的NFT發放予客群以紀念。

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責任編輯：李瑩

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欄名 : 品味投資

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