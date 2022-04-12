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【抗疫基金】臨時失業支援申請今晚截止　首批6萬人一周內獲發資助

個人增值 17:35 2022/04/12

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政府推出的1萬元「臨時失業支援」計劃，申請期至今日（12日）晚上11點59分截止。

政策創新與統籌辦事處指，截至昨日（11日）下午6時，共有43.3萬人申請，超出政府最初預期的30萬人。首批合共約6萬名成功申請者預計可在今日起的一星期內收到資助。收到手機短訊或電郵通知的申請人可查看銀行戶口有沒有收到款項；而未有收到通知的申請人，則意味申請則仍在處理中。

    點擊圖片放大

7成申請獲批 可到網站了解申請情況

政策創新與統籌辦事處總監何佩玲昨表示，在已審視個案中約有7成獲批，有1成明顯不符合資格，其餘2成個案則需要再審視，其中包括部分提交申請前只連續28日或29日沒有工作的申請人，以及在申請前一個月曾做1、2日散工。

明顯不符合資格的申請者包括有月薪高於3萬元；非於防疫規例下被禁止營業處所工作；以及遞交申請當日並未失業。

如果申請人提交資料後想了解申請進度，可以在臨時失業支援計劃網站查閱，進入「查看結果」頁面之後，只要輸入身份證號碼、出生日期及手提電話號碼等個人資料，便可了解申請情況。

 

責任編輯：鄭樂怡

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