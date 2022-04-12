【理財教育】疫下增親子閱讀時間　培養孩子理財觀有呢2套選擇

「理財」是需要父母從小的教導和灌輸，而疫情下，親子時間變多，父母較容易和子女一起分享閱讀，在2021博客來年度百大暢銷榜中，有6本商業理財書藉排名於前10位。而兒童理財主題年度暢銷榜中，有2本書頗受家長和孩子歡迎。想培養孩子有更好理財觀念，馬上了解有邊本書啦！

在成人書藉暢銷排行榜上，參考2021博客來年度百大暢銷榜內中文書排行，於頭10名中有6本書主題都是「商業理財」類別，包括有排名第2位的《投資最重要的事：一本股神巴菲特讀了兩遍的書》、第3位的《致富心態》等。

■博客來年度百大暢銷榜 - 6本「商業理財」書■



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家長取態影響孩子閱書類型

另外，博客來指出，成年人的理財熱潮亦渲染兒童書藉世界，家長有意從小培養孩子的理財觀念，令童書與成人書熱銷類型相近。兒童理財主題年度暢銷榜中，有2套為理財書籍，分別是第16位的《小兔子學理財套書：陪孩子從賺、買、存、捐學人生財富價值》，以及童書知識類第11位的《金融素養小學堂：10歲開始學理財＋企管》，成為了家長為小孩培養理財觀念的書。

《小兔子學理財》套書分為4本書，每本有不同主題，分別從賺錢（勞動價值）、花錢（理性消費）、存錢（儲蓄規劃）、捐錢（有效捐助）4個概念循序漸進，帶領小朋友了解金錢價值，並說明抽象概念如收入、支出、儲蓄等。

■2本兒童理財主題年度暢銷書籍■





責任編輯：區祖飛

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