【投資展望】聯儲局貨幣政策「試驗」失敗　恐導致年底經濟衰退

美國聯儲局去年一直在進行一項非常危險的試驗：即使面對強勁的勞動力市場，其委員會決定維持極度寬鬆政策並無不利，並確信疫情前的經濟環境將延續至疫情後。

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對抗高通脹成聯儲局首要任務

然而經歷各項財政和貨幣刺激措施後，美國和環球經濟經歷了很大的改變。儘管經濟和勞動力市場持續強勢，美國的通脹率也創80年代以來的新高，通脹調整後的聯邦基金利率卻正在下降。通脹不僅是一個重要的經濟問題，也是一個關鍵的政治問題。

最近聯邦公開市場委員會的會議展示這個政策的失敗，也承認已經落後於曲綫，需奮起直追。聯儲局主席鮑威爾承諾將專注於對抗通脹，而非支持經濟增長，這無異改變了美國和國際貨幣市場幾十年來的運作模式。聯儲局須從保就業及穩物價中二選一，而對抗通脹將成首要任務。

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債息倒掛預視經濟衰退危機

這為經濟衰退埋下了伏筆，並最快可能在2022年底來襲。近期美國國債的曲綫持續趨平，從聯儲局的聲明和經濟預測摘要可以推斷，今年每次會議後，利率都會上升約25個基點。利率將在明年升至長期自然利率之上，並可能導致收益率曲綫倒掛。

聯儲局在經過多年大幅增持資產後，最近發布縮表指導。從公開文件上可見從量化寬鬆開始時，聯儲局實際上對於增持資產對收益率曲綫或經濟的影響就所知甚少。儘管他們急於在5月前縮表，但聯儲局不太確定縮表的影響。只有當市場認清資產拋售的速度時，才能對緊縮政策有更深入的瞭解。

信貸市場波動加劇

美國國債和全球優質固定收益市場正處於史上最嚴峻的時期之一，許多投資者爭相進入信貸市場，其中包括短久期且不受利率上升影響的銀行貸款。大量資金已進入信貸市場，並由全球投資者共同承擔，而非銀行資產負債表。這雖然代表市場漸趨健全，但同時也導致市場波動加劇。2020年由新冠疫情而起的信用危機導致了固定收益市場有史以來最快的拋售，但這也可能是投資者需要經歷的眾多回調之一。

綜上所述，美國的經濟衰退，以及對全球市場造成的影響，很可能會提早在年底出現。在抑制通脹的背景下，勞動力市場蓬勃和各國供應鏈ISM指數、製造業PMI指數等領先指標因利率上升而下滑，2018年的歷史將會重演，利率走高將引發全球市場流動性嚴重不足的問題。然而，聯儲局這次已不像當年一樣進退有據，現只剩下繼續收緊貨幣政策這一途。

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