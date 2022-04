滙豐紅白標誌1983年先誕生！　大家對舊標誌又有無印象？

說起滙豐銀行,大家都會想起她的「六角形紅白」標誌,不過大家很可能不知道這個「六角形標誌」原來是1983年才出現,至今只有39年歷史,在滙豐從1865年3月成立以來157年的歷史中算是非常晚的產物,我知道的時候是挺出乎我意料的。

這個「滙豐標誌系列」會分成上中下3篇,今篇會先拿出幾張滙豐舊鈔票,查找這個滙豐用了超過100年的標誌,它是甚麼樣子的呢?這又跟英國、香港和皇室有甚麼關係呢?

【匯豐定滙豐? 從鈔票和支票說一下「滙豐」二字歷史:按此】

下兩篇會再談這個「新的」六角形標誌的小故事,那幾個三角形又有甚麼喻意呢?跟1983年的滙豐有甚麼關係呢?那個「滙豐紅」又是怎麼選定的呢?

對滙豐Logo有興趣的網友,和我一起看下去吧。

▼ 點擊圖片放大

從舊鈔票找尋滙豐舊標誌

要看滙豐舊標誌,最好就是找些舊鈔票看一下吧!參考香港金管局的資料,我找了兩張1920和1940年代的滙豐鈔票和大家欣賞一下。

▼ 點擊圖片放大

這個時候的鈔票當然沒有六角形標誌,但標誌在哪裏呢?再給一張1870年代滙豐在上海發行的紋銀壹兩鈔票給大家看看(留意當時還沒完全叫「滙豐」喇)。

▼ 點擊圖片放大

還沒看到嗎?拿張1977年的「金牛」和大家看看,也是沒有六角形標誌的哦!

▼ 點擊圖片放大

那到底滙豐的標誌在哪裡呢?可能大家以為中間那個大圖案是裝飾品,其實它就是滙豐的標誌喇!

▼ 點擊圖片放大

放大一點給大家看。

▼ 點擊圖片放大

和現在的六角形紅白標誌很不一樣吧!

雖然滙豐新標誌在1983年以後全面取代舊標誌,但在1983年後的滙豐鈔票其實還找到滙豐舊標誌的,拿張1992年的10元「青蟹」和大家看看,雖然左下角多了六角形圖案,不過舊的標誌還在,我猜很多人都不知道原來這是滙豐的舊標誌吧!

▼ 點擊圖片放大

其實就算大家沒留意這就是90年代滙豐鈔票上的圖案,如果大家30歲以上在香港長大,或者有留意英國皇室,可能會覺得上下兩部分都有點眼熟,因為上下兩部都並不是滙豐自創的喇。

【在長崎遇上百年滙豐:按此】

滙豐舊標誌──英國皇室紋章+阿群帶路圖

先帶大家去一下英國皇室官網,有沒有看到左上角的紋章?

▼ 點擊圖片放大

去維基找個放大版(右邊)和滙豐的舊標誌(左邊)上半比較一下,滙豐的上半部分和右邊幾乎一樣,連那兩句法文諺語(沒打錯,是法文、不是英文、也不是拉丁文)「Dieu et mon droit」和「honi soit qui mal y pense」都一樣吧!

▼ 點擊圖片放大

這個圖案正名叫「royal coat of arms of the United Kingdom」,中文大概可以翻譯做「大英帝國紋章」吧,英國皇室網頁更有一頁詳細的介紹,會解釋中間盾牌那個圖是甚麼、兩句諺語是甚麼意思、左邊的獅子和右邊的獨角獸又代表甚麼,非常有趣,我也不必班門弄斧,留給大家慢慢閱讀喇。

至於為甚麼那兩句諺語是法語不是英國呢?這個大概要從Richard I(1157–1199)開始講起,我都不太熟,大家有興趣可以維基一下喇。

那下半部份又是甚麼呢?給97前「皇家香港警察」的標誌給大家看看。

▼ 點擊圖片放大

又是前面三個人、中間兩艘船、後邊一座山,是不是和滙豐舊標誌很像呢?

這就是俗稱「阿群帶路圖」的標誌(這個我在Patreon談為甚麼香港是Hong Kong而不是Heung Gong講過喇),是香港1843年至1959年的香港紋章(Coat of Arms of Hong Kong)的組成部分之一,1959年後香港紋章就改為大家熟悉的龍獅旗喇。

▼ 點擊圖片放大

誒!?這個不就是滙豐的舊標誌一樣嗎?是幾乎一樣的,主要是沒有了底下「Hong Kong」二字了。

其實滙豐自1865年3月於香港成立,除了在二戰香港淪陷時短暫把總部遷至倫敦(大家不知道呢?),一直到1993年才正式冊遷,即是近130年來一直以香港為總部,亦是首家於香港成立的銀行,到1993年前一直都毫無懸念、是一家真真正正的Hong Kong Bank(之後的就留給大家評價喇)。

所以滙豐的標誌和香港紋章很類似,也是自然而然吧。

滙豐的六角形標誌有甚麼寓意呢?那個「滙豐紅」又是怎麼選定的呢?

今天和大家談了滙豐1865至1983年的歷史,和大家看了幾張舊鈔票、英國皇室紋章、香港紋章、阿群帶路圖和皇家香港警察標誌,希望大家對這個滙豐用了超過100年的標誌多點認識吧!

那我們已經習以為常的「六角形標誌」有甚麼故事在背後呢?那幾個三角形又有甚麼寓意呢?和1983年的滙豐有甚麼關係呢?那個「滙豐紅」又是怎麼選定的呢?

下次再和大家銀行閑談吧。

【文章來源:華田銀行;已獲授權轉載。原題:銀行閑談 (166) — 滙豐六角形紅白標誌只有 39 年歷史?那 1983 年前的標誌是怎樣的呢?這又和英國和香港有什麼關係呢?】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker,結果做了bank worker,還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙,叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發,到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟,只想談一下「銀行」這回事。

=====

理財真實個案分析,立即免費下載《香港經濟日報》App