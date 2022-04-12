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【投資展望】大市波動性料增　掌控資產配置降組合風險

個人增值 18:25 2022/04/12

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進入2022年第二季度，大市受到經濟增長下調、通脹與加息特3個互相牽引的因素影響。由於目前地緣局勢及加息等壞消息已逐漸被市場消化，因此近期大市出現反彈。

中銀香港個人數字金融產品部財富顧問處資深財富顧問高耀豪認為，在通脹高企及美國聯儲局加快加息的背景下，經濟增長預期向下調，為市場帶來滯脹的陰霾，但支持增長的因素仍然不少，其中包括處於歷史低位的失業率、採購經理人指數位於高增長水平、環球各地仍處於陸續走出疫情影響的階段等，對未來經濟均帶來支持，相信利好因素將會支持年內經濟增長維持於長期平均之上的水平，支持企業盈利持續增長。

注意資產配置以控制投資組合波幅

在投資策略方面，高耀豪認為，加息周期啟動代表經濟有動力，政策錯誤風險較少發生於加息周期早段。不過目前環球央行正面對通脹上升的壓力而陸續退市加息，所以大市有一定風險，尤其當聯儲局決定加快加息步伐之時。反映大市波幅的風險指標VIX波動指數低於VIX期貨指數，顯示投資者對後市憂慮大於目前，而高收益債息近日未見跟隨VIX指數回落，反映信貸市場的憂慮大於股市。兩者的分歧隱含市場未來存在一定波動性。投資者應注意資產配置以控制投資組合波幅，直至季內通脹與經濟增長正式改善。

高耀豪預期今年投資回報應比過去兩年為低且波幅較大，單純採取買入後長綫持有的策略效果較低。因此策略上應該以均衡配置資產與地區分布作為對冲風險的基礎，配合策略性配置適時調節比例。

環球高息股及銀行板塊

股票方面，預期價值型板塊仍將受惠於債息上升。增長股於調整後將吸引資金流入，加上滯脹風險上升時增長股優勢將增加，故投資風格可採取增長與價值型並存但偏重價值型的配置方向。債息預期仍有上行空間，這將利好環球高息股及銀行板塊。

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責任編輯：陳玉蓮

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