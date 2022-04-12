【存息優惠】ZA Bank新客優惠　3個月定存享6.8%年利率（附邀請碼）

虛擬銀行ZA Bank宣布推出全新優惠「三大保證 穩袋四千」，由即日起至5月31日或之前，新客戶憑指定邀請碼「ZA4000」於ZA Bank成功開戶消費可享200%回贈、定存6.8厘年息和儲蓄保險回報，做齊3件事可賺4,000港元。

第1步：保證消費回贈200%

用邀請碼「ZA4000」開戶並，成功開戶後將於3個工作天內會獲得一個指定ZA任務，獲得任務後30日內使用ZA Card在任何商戶完成單筆合資格簽帳交易滿100元，可獲得扭蛋1個。合資格客戶可從扭蛋領取簽帳額之200%回贈，回贈以ZA Coin發放，最多可賺取的ZA Coin數量為2萬個，相等於200港元。

第2步：保證存款年利率6.8%

用邀請碼「ZA4000」開戶，成功開戶可享+6.4%p.a.定期存款加息券，開立2萬元及3個月定期存款，計及基本利率0.4%，合計可獲6.8%年利率，期滿可獲335.3元存款利息。

第3步：保證儲蓄保險回報3,800元

投保5萬元「ZA儲蓄保」，3年期滿及扣除保費後的內部回報率為2.5%，即回報總值為3,844.5元。

另外，4月20日或之前客戶憑指定優惠碼「ZA2HBD」即可換領首3個月免費、保額為100萬元的「ZA人壽保」。新冠康復者亦可即時投保，毋須等候及額外評估。

責任編輯：曹佩鈞

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