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【網絡熱話】33歲搵2萬蚊人工係咪叫失敗？　成功失敗如何衡量？

18:10 2022/04/13

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每個人到了人生不同的階段都會重新檢視或思考個人的成就，當中不少人會以人工去判定個人是否成功。近日有位網民於討論區表示，自己33歲，只有2萬元的人工，問及自己這樣是否很失敗。

該網民表示，身邊很多同齡人或同學應該都有3萬以上的人工，故此感覺自己很失敗。他分享自己轉行數年，但一直在工作上沒有突破，不過勝在工作地點近屋企，穩定又無太大壓力，目前住公屋，已婚有1仔1女，老婆是全職家庭主婦。對於這種生活，樓主認為自己都是平平淡淡過一生，但內心卻感到挫敗，並問網民這樣是不是失敗。

■網民分享個人經濟情況■

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其實每一個人對於生活的需求都不一樣，毋須與別人比較。人工不應用作衡量你人生是否成功，其實只要自己覺得心滿意足，開心快樂便已經夠足。即使有人搵數十萬元，但失去生活、人生不快樂，又否你想要的生活？人人也會有自己需要面對的問題，亦有人如樓主般，人工只是剛好夠用，但生活感到滿足，最重要的還是自己的想法。若樓主希望在工作上有更好的成就，亦可以多努力或進修，為自己增值。

 

責任編輯：陳玉蓮

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