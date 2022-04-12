【理財二三事】消費券嘅錢　你係咪用得精明？

1萬元消費券首階段5,000元陸續到市民手上，不少人亦計劃釋放壓抑已久的消費慾，有人認為這是筆意外之財，要盡情使用，然而這個想法是不懂理財的人的思維。以下測試一下各位是不是一位理財達人。

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假若今天有兩筆錢出現在你面前，一筆是你辛苦工作所賺的1萬元，另外一筆是在股場上贏得的1萬元，請問花哪一筆錢時，你會花得比較痛快而且不假思索便購買呢？

如果你是選擇花掉在股場上贏得的1萬元，那麼你就是「傻瓜」，但如果你是認為不管哪一種錢都一樣小心使用，那麼你的理財態度就是值得讚揚。

其實大部分人都會認為贏回來的錢不是自己原本擁有的，所以在花費時他們都會偏向用盡及不考慮太多。然而，一個懂得理財的人，不管錢是從那裡來的，都是嚴謹處理，因為不管怎樣得來，都是錢，其定義都是由自己定下的。

一視同仁不胡亂花費

在一般人心中，消費券的錢及自己的錢是兩筆不同的錢，故此他們在使用的時候都會有兩種心態，消費券的錢突如其來，不會當成是自己的錢，所以會胡亂揮霍，但其實擁有這種心理帳戶的人，一般都較為不擅理財。反之，若將所有的錢都一視同仁，不胡亂花錢都是較懂理財之道的人。

一個懂理財的人不會將「錢」用兩種甚至多種思維看待，對於錢的正確態度就是公平對待每一分錢。那麼，你是如何看待消費券的錢呢？

責任編輯：陳玉蓮

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