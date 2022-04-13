【消費優惠】Crostini精選曲奇禮盒買2送1　123 by Ella全場貨品買3送1

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Crostini：精選曲奇禮盒買2送1

由4月11日至4月24日， 於Crostini全綫門市／網站購買精選曲奇禮盒可享買2送1優惠，須於4月26日或以前提取。

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需要注意的是，於網站使用優惠須選購相同款式的精選曲奇禮盒；門市可以自由選擇款式組合。

網站

2. 123 by Ella：全場貨品買3送1

由即日起至4月17日，全綫123 by ELLA分店推出全場貨品買3送1優惠。貨品／贈品數量有限，售完／送完即止。

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另外，全場購買貨品2件或以上折實滿指定金額，可享不同優惠：

滿80元，即送防護面罩1件

滿120元，更送德國製造Dial洗手液1支

滿220元，更送指定快速測試棒2盒

分店地址

3. 美珍香：禮券買4送1／買10送3優惠

由4月7日起，美珍香推出禮券買4送1／買10送3優惠。大家可親臨美珍香香港門市購買（K11 MUSEA 店、AEON STYLE康怡店及黃埔店除外），亦可選擇於網上訂購、門市取貨，惟不設送貨安排。

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禮券有效使用期至2022年11月30日，禮券只限於美珍香香港門市使用，不適用於網店。數量有限，售完即止。

訂購網址

撰文：hket小編

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