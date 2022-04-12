【投資展望】施羅德：企業債券為投資者帶來價值　呢個行業具防禦特徵

由於央行態度愈趨強硬，加上通脹壓力持續高企，債券市場本已出現一定的震盪，現時更需面臨重大的地緣政治危機及殘酷戰爭所帶來的後續影響。施羅德投資環球企業債券主管Patrick Vogel表示，雖然無法預計俄烏衝突將如何發展，但對於歐洲經濟將面臨多大風險以及貨幣政策可受到的潛在影響，已開始有更清晰的概念。

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企業債券估值吸引 基本因素穩健

Vogel表示當聚焦企業債券估值的時候，便會發現目前的水平已變得相對吸引，而孳息率亦正處於絕對吸引的水平，收益前景甚至比股票更佳。即使經濟增長放緩幅度超出預期，企業債券亦可作為分散投資的工具。收益一方面可帶來緩衝作用，另一方面，評級較高的企業債券對經濟增長的敏感度亦較股票低。這些因素或會吸引更廣泛的非專業投資者對之進行投資，並有可能促使機構投資者或多元資產基金增加配置。

Vogel指目前仍有跡象顯示，歐洲和美國的經濟活動勢態良好，中國亦已開始放寬貨幣政策。這對企業的基本因素有利，並為處於記錄高位的盈利帶來支持。由於企業已於去年以較低利率進行再融資，資產負債表也非常穩健。與此同時，精挑細選投資對象變得愈來愈重要。若能源價格進一步向上，企業所面臨的生產成本壓力或會因此加劇。同時留意到企業盈利已開始受到這項因素影響。

有內在防禦特徵行業具優勢

Vogel認為擁有一定內在防禦特徵的行業將具備優勢，包括具通脹保護及強而有力的資產支持的行業。以房地產行業為例，不少企業的中期租金與通脹掛鈎，預料物流及住宅企業仍將因需求持續強勁而受惠。該行業的債券會在契約中列明槓桿限制，而企業亦可在物業組合充分多元的情況下受惠。目前，部分物業企業債券的孳息率高於相關物業資產。這種情況應會調整，並為債券投資者帶來價值。

企業債券表現有望靠穩

鑑於整體經濟增長仍然向好，企業基本因素同樣強勁，該行認為企業債券表現有望靠穩，假以時日更將開始好轉。故對表現強勁、能夠克服艱難市況的行業及企業仍然有信心，並將致力發掘估值與基本因素脫鈎的機會。

責任編輯：陳玉蓮

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