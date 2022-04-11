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【1萬元消費券】將軍澳中心推出2大消費券優惠　送總值逾$12,000商場贈券及免費泊車券

精明消費 17:55 2022/04/11

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政府新一輪首期最多5,000元的電子消費券已於上周四（7日）發放，新地旗下將軍澳中心為配合消費券熱潮，分別推出「消費瘋狂賞」及「美食超市1＋1」兩大優惠，以電子貨幣消費滿指定金額，即送總值超過12,670元商場贈券組合及免費泊車券，兼同時賺取積分。

於場內美食及超市即日以電子貨幣單一消費滿指定金額，更可獲指定Point Dollar當錢使用。同日使用Point Dollar作任何消費，更可額外獲2,500分。此外，商場更參與新地12大商場聯手推出「消費券賞上賞」優惠。The Point會員及顧客可在參與商場以四大電子支付工具即日消費滿指定金額，換領4大獎賞優惠，最高可獲贈12,000元禮券及禮品，回贈率最高可達100%。

【新地12商場「消費券賞上賞」　最高100%回贈　額外賺多$12,000獎賞：按此

■將軍澳中心消費券優惠詳情■

    點擊圖片放大

想知更多消費券優惠，請留意1萬元消費券懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 消費錦囊

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