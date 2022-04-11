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【1萬元消費券】登記南豐NF Shopping會員　免費送$2000電子優惠券

精明消費 17:25 2022/04/11

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因應政府電子消費券計劃，不少商場紛紛推出優惠吸客。南豐集團推出「NF Shopping購物奬賞」，向會員送2,000元電子優惠券，亦與小店合作推出消費券優惠。

電子優惠券將會自動加入NF Shopping會員的電子錢包，新註冊的會員亦可享優惠。總值2,000元電子優惠券分兩期發放，在4月11日至5月10日先送出首期價值1,000元優惠券，再於5月11日至6月10日送出餘下1,000元優惠券，優惠券分別可於南豐集團旗下的將軍澳廣場及Nan Fung Place使用，參與商戶包括湊湊火鍋、Infiniti C、YUM CHA、半島漁港、阿翁火鍋館、堅信號上海生煎皇、FANCL 、Innotier、Zoff、Pricerite實惠等。

另外，南豐紗廠亦推出消費券優惠，由4月7日起，於南豐紗廠以指定消費券電子平台消費滿500元，憑即日單據可獲得150元現金券（包括100元購物現金券及50元餐飲現金券各一張，總值共150元）。購物消費滿300元可使用100元購物現金券1張；餐飲消費滿100元可使用50元購物現金券1張。

想知道更多10,000元消費券詳情，可留意1萬元消費券懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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