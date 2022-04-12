【理財有方】性格決定你有無潛質做富翁？　研究：有錢人擁5個共通人格特質

有錢人之所以有錢，是靠自己，還是靠家庭？最近有研究指出，人的個性會影響獲得的機會，從而影響累積財富的能力。而富豪，尤其是白手興家的富豪，大多擁有5種相同的性格特徵，這些性格就是使他們即使沒有其他人的幫助下，也比其他人更能賺錢。

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據外媒CNBC報道，德國經濟研究所（German Institute for Economic Research）及明斯特大學（University of Münster）的研究人員從1984年開始對德國人進行研究，收集超過2萬份性格測試的樣本數據，而在樣本中有超過1,000人是百萬富翁，即個人資產最少有100萬歐元（約856萬港元）。研究會衡量對象的5大人格特質，包括情緒不穩定性、外向性、對經驗的開放性、隨和性和盡責性。

這項研究最近被登在《自然》期刊（Nature）下的刊物《人文與社會科學通訊》（Humanities and Social Sciences Communications）上。新研究發現，百萬富翁往往有5個共通性格，包括是能承受風險、情緒穩定、思想開放、個性外向、和比其他人更盡責。其中風險承受能力、情緒穩定性和外向性的特徵，反之靠繼承財產的富豪就沒那麼明顯。而財富愈多，這些性格特徵就愈鮮明，白手興家者亦同樣有類似的人格，而且更為明顯。

明斯特大學心理學教授Mitja Back指，是次調查是首個使用可靠數據描述富豪性格的研究。綜合結果顯示，人的性格是累積財富其中一項重要因素。

責任編輯：嚴熹曼

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