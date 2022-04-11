【加密貨幣】建基礎設施沙盒及合作小組　英國將穩定幣納入監管

上周加密貨幣市場情緒受到美國聯儲局理事言論打擊回落，聯儲局理事Lael Brainard發言表示聯邦公開市場委員會將繼續有條不紊地通過一系列加息來收緊貨幣政策，並最快在5月份的會議上開始迅速縮減資產負債表規模。比特幣從46,000美元回落至42,000美元。比特幣於周一報42,184美元，一周下跌8.6%；以太幣一周下跌8.4%，周一報3,186美元。

英國財政部宣布將採取措施將穩定幣納入監管範圍，使穩定幣作為一種有效的支付方式。將立法為穩定幣發行人和服務提供商在英國運營和發展創造條件，也使消費者能夠放心地使用穩定幣支付服務。一系列措施包括將建立針對創新公司的「金融市場基礎設施沙盒」，允許参與公司在其市場服務方面進行試驗和創新發展，以及建立一個加密資產參與小組，與行業更緊密地合作。而亦會研究提高英國稅收體系競爭力方法以鼓勵加密資產市場進一步發展。英國財政大臣Rishi Sunak已要求國營鑄幣機構「皇家鑄幣廠」（The Royal Mint）在夏天之前創造和發行NFT，作為推動成為加密貨幣領域世界領導者之一。

【歐盟投票修改「資金轉移條例」 加密貨幣業界憂扼殺創新侵犯私隱：按此】

在近期數次增持比特幣後，Terra官方基金會Luna Foundation Guard（LFG）透過場外交易購買1億美元Avalanche（AVAX），以將其作為UST穩定幣的儲備。這是LFG第一次收購比特幣以外的外部儲備資產。Avalanche和Terra還將合作開發一條基於子網架構的遊戲應用鏈。

Avalanche亦是本年度第一季度ix加密貨幣指數（IXCI）新加入8隻成分貨幣其中之一。區塊鏈Avalanche與AVAX是最近幣圈最有關注度的公鏈幣，Avalanche與大部分現存公鏈不同，由3條平行的公鏈所組成，各有功能，而彼此之間能跨鏈轉換讓使用者更方便利用資產。3條鏈分別為「P鏈」、「X鏈」及「C鏈」，X鏈又叫做交易鏈，主要負責資產建立與交易，大部分使用者在轉移資產或是交易資產時都是使用這鏈; P鏈主要功能是負責儲存鏈上數據、資料，以及驗證工作; 而C鏈負責智能合約相關功能。因此Avalanche每秒可以處理4,500筆交易，處理速度是比特幣的600倍以上。

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ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周一報11006點，一周下跌7.4%；ix比特幣指數報10186點，一周下跌8.4%；ix以太幣指數報27369點，一周下跌8.1%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 11006 -7.4%（-874） ix比特幣指數 10186 -8.4%（-929） ix以太幣指數 27369 -8.1%（-2426） *截至2022年4月11日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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