【品味投資】清乾隆御製鬥彩萬福慶壽大瓶於5月拍賣　最高估價5000萬

中國古代每件作品都充滿着當代文化和歷史，能夠得以保存都是珍貴和具價值的作品。佳士得拍賣行（Christie’s）將於5月30日春季拍賣會，拍賣一件珍貴的清乾隆鬥彩萬福慶壽雙螭龍耳大瓶。這件作品是出自清代最輝煌盛世的乾隆時期之匠心傑作，估價為3,000萬至5,000萬港元。

花瓶工藝精細 具吉祥寓意

佳士得形容，這件清乾隆鬥彩萬福慶壽雙螭龍耳大瓶為絕世珍稀，現存如此巨大的乾隆時期鬥彩瓶數量極少。此花瓶採用獨特的鬥彩裝飾技巧，製作難度極高，而且成本高昂。圖案有吉祥寓意，瓶身以四朵造型華麗優美的蓮花為主，而模仿靈芝形態的如意紋，既有「萬事如意」的寓意，亦是帝王壽辰常用的圖案。同時，瓶身更繪有4個奪目的鎏金「卍」字圖案，為歷朝歷代喜愛的吉祥符號。

佳士得指，此花瓶由海倫·伊麗莎白·孟森·威廉斯夫人（Mrs. Helen Elizabeth Munson Williams）於1883年從美國藝術藝廊（American Art Galleries）購入，其後成為美國紐約洲由提卡孟森-威廉斯-普羅克托藝術學院（Munson-Williams-Proctor Arts Institute）重要館藏之一。而是次拍賣收益將悉數撥捐海倫-孟森-威廉斯購藏基金，用以豐富及完善常設館藏之用。

■清乾隆鬥彩萬福慶壽雙螭龍耳大瓶■

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責任編輯：區祖飛

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