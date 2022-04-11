【投資分析】美國通脹料下半年見頂　亞股年內有機會跑贏

景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭就最近美國收益率曲綫倒掛作出分析，指過去幾個交易日，美國兩年期和十年期國債收益率之間的差距出現倒掛，是因為投資者對聯儲局加息步伐提速的預期升溫。

收益率曲綫出現倒掛通常預示未來較長時間後會將出現衰退，但他認為當前的倒掛只是未來可能出現經濟困境的一個警告訊號。隨後的潛在衰退並非不可避免。發達國家的央行，尤其是聯儲局，可能仍然能夠實現軟着陸。

美國5月或加息50個基點

他認為美國國債收益率曲綫反映了兩件事：第一，在強勁的消費需求和供給側短缺的推動下，美國經濟相對活躍；第二，高通脹或可能將在今年下半年某個時候觸及頂峰。

趙耀庭又指，聯儲局5月會議可能是市場第一次看到加息50個基點。由於地緣政治的不確定性，聯儲局在3月份只上調了25個基點而不是50個基點。自此以後，很明顯聯儲局的優先事項已經轉向解決通脹問題，並且似乎專注於確保長期通脹預期的穩定。儘管如此，趙耀庭認為聯儲局仍有可能不必採取那麼激進的措施，其中一個主要原因是，今年聯邦支出大幅減少以及M2貨幣供應量減少，美國的核心通脹可能很快見頂。

亞太區投資者部署

對於亞太地區投資者而言，應該較少關心倒掛，而更為關心聯儲局日益鷹派的立場。然而，這一次加息周期，聯儲局已經很好地傳達了其政策正常化的軌跡，亞太區的經濟體能夠更好地抵禦外部壓力。亞洲也相對不受地緣政治風險的影響，並享有較低的消費價格通脹。這使得大多數亞洲央行能夠部署相對寬鬆的貨幣政策，以支援經濟增長和企業盈利。

隨着美國面對高通脹和緊縮貨幣政策，而歐盟則面臨嚴峻的地緣政治風險和潛在的能源危機，他認為從估值和宏觀角度來看，亞洲股市似乎相當有吸引力，並有機會在今年餘下時間裡跑贏大市。

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料