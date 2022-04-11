【職場福利】美國沃爾瑪加薪一倍請貨車司機　新手入職最高年薪可達11萬美元

從事運輸行業例如搬運和貨車司機或許被視為低下階層的工作，可是在美國從事貨車司機卻是一份高薪職業。美國沃爾瑪（Walmart）上周四宣布，面對全國貨車司機短缺的情況，將大幅提升貨車司機年薪，最高年薪可達11萬美元（約85.5萬港元）。

新修定薪金提高近一倍

據美國國家廣播公司（NBC）報道，Walmart為解決貨車司機人手嚴重不足問題，大幅提升貨車司機工資，新人入職年薪已可達9.5萬至11萬美元（約74萬至85.5萬），以月薪計算，大約為6萬至7萬港元。

報道亦指，美國長途貨車司機平均年薪為56,491美元（約44萬港元），以月薪計算，大約每月約3.6萬港元，而Walmart新修定薪金提高幾乎一倍。但NBC引述美國貨車協會（American Trucking Associations）在2021年10月報告指，美國貨車司機職位出現8萬個空缺，這促使運輸公司提高工資。

另外，Walmart亦宣布推出貨車司機發展計劃，以鼓勵員工轉投駕車行列，接受為期12星期的計劃後可獲得商業駕駛執照，成為Walmart貨車司機。

責任編輯：區祖飛

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