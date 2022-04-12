期貨期權投資是甚麼？一文睇哂交易注意事項

隨着金融交易平台日漸普及，曾經何時獲視為大戶專屬的期貨和期權交易市場，今時今日只要手握一部智能手機或平板電腦，就能夠隨時隨地交易。即使如此，很多人仍弄不清期貨期權兩者是甚麼意思，甚至可能因為聽聞有公司投資原油期貨不慎錄得嚴重損失，而對期貨期權交易產生抗拒。下文將詳細介紹期貨和期權買賣，文末介紹好用投資工具，值得投資新手參考！



期貨期權是甚麼？



期貨（Futures）意思是一份金融合約，意指買賣雙方均有責任在指定日期以指定價錢交易有關資產，不受交易日當刻的市價左右，交易的資產可以是股票、債劵、市場指數、貨幣或商品。期權（Options）意思同樣是一份金融合約，意指給予買方一項權利，買方向賣方支付屬固定金額的期權金（Premium）後，可在到期日或之前以合約指定的價格（行使價），向賣方購買（認購期權，Call Options）或出售（認沽期權，Put Options）某種相關資產，交易的資產可以是股票、債劵、市場指數、貨幣或商品。



期貨和期權有甚麼分別？



期貨與期權同屬金融衍生工具，兩者最大的分別，就是前者是買賣雙方必須履行的責任，而後者只屬買方的權利，買方可在到期日或之前決定是否行使認購期權或認沽期權，當買家行使有關期權時，賣方有責任以行使價沽出（對應買家的認購期權）或買入（對應買家的認沽期權）涉及的交易資產。在香港，大部份期貨合約以現金結算，只有少部份設有實物交收（如黃金），期權交易則只屬買賣權利的交易，純粹以現金結算。



投資期貨和期權如何獲利？

▲ 期貨與期權各有獲利機會和風險，而前者的風險不一定少於後者。

由於期貨合約屬於買賣雙方責任，對於買方（即持有該合約的「長倉」）來說，只要在指定日期以指定價錢交易時，當日市價高於指定價錢，買方便可獲利（用較低價錢買入相同數量的資產）；相反對於賣方（即持有該合約的「短倉」）來說，只要在指定日期以指定價錢交易時，當日市價低於指定價錢，賣方便可獲利（用較高價錢賣出相同數量的資產）。



在認購期權方面，買方（即建立該合約的「長倉」）只要在到期日或之前，相關資產市價高於行使價，同時前者減去後者的差異後，多於買家向賣方所支付的期權金，買家便可獲利，反過來說，對於賣方（即建立該合約的「短倉」）來說便是虧蝕，理由是所受取的期權金不足以彌補相關資產市價減去行使價後所帶來的損失；在認沽期權方面，買方（即建立該合約的「短倉」）只要在到期日或之前，相關資產市價低於行使價，同時後者減去前者的差異後，多於買家向賣方所支付的期權金，買家便可獲利，反過來說，對於賣方（即建立該合約的「長倉」）來說便是虧蝕，理由是所受取的期權金不足以彌補行使價減去相關資產市價後所帶來的損失。



總括而言，期貨價值是資產合約定價與最終資產市場價的差額，而期權價值則是日後可以平買或貴賣的權利。前者以資產為目標，後者以買賣權利為目標。



期貨期權交易知多少



不同資產的期貨期權買賣，交易時間略有分別，以香港交易所的期貨期權交易時間為例（只列出部份）：

期貨合約買賣雙方均須繳付按金，一旦期貨價格與現貨價格出現相反預期，對方亦可即時有按金補償，確保雙方認帳，而按金是根據未來相關資產價格波動範圍而計算出來。以下是香港交易所的期貨客戶按金收費（生效日期為2022年4月1日）（只列出部份）：

至於期權合約，由於買方有權不履行責任，所以不用支付按金（按金不同於期權金），但賣方必須履行責任，所以須支付按金。期權按金受產品到期日及行使價左右，以股票期權為例，可參考：https://www.hkex.com.hk/chi/sorc/margin_data/gross_margin_estimator_c.aspx。



不同資產的期貨期權，其最後交易日及最後結算日均略有不同，以香港交易所的恒生指數期貨及期權為例：

期貨專有名詞解讀

▲ 恒生指數期貨的走勢，是預視恒生指數後市發展的重要指標之一。

若有留意財經新聞，相信會聽過「低水」和「高水」。「低水」是指期貨價格低於現貨價格，以恒生指數期貨為例，假如2022年4月14日的恒生指數為10,000點，同日的恒生指數期貨為9,500點，即低水500點，而由於恒生指數期貨合約於4月29日才結算，意味市場在4月14日只願意以低於現貨價格的期貨價格購入4月到期的恒生指數期貨合約，反映投資者看淡後市；反之，「高水」是指期貨價格高於現貨價格，假如2022年4月14日的恒生指數為10,000點，同日的恒生指數期貨為10,500點，即高水500點，而由於恒生指數期貨合約於4月29日才結算，意味市場在4月14日願意以高於現貨價格的期貨價格購入4月到期的恒生指數期貨合約，反映投資者看好後市。



常說期貨能夠「刀仔鋸大樹」，原因是期貨具備槓桿效應，使回報以倍數增加。以A公司的股票期貨合約為例，合約乘數是1000（在香港交易所買賣的股票期貨合約，則相等於相關股份的一手股數），基本按金假設是港幣$2,000，立約成價是$80，這份期貨合約的槓桿比率便是40倍（$80 x 1000/$2000），假如A公司的股票期貨合約價格上升10%（即$8）至$88，潛在回報便會放大40倍至400%（10% x 40）。但要留意，如果A公司的股票期貨合約價格下跌10%（即$8）至$72，潛在虧蝕同樣放大至40倍。



除了上述的「長倉」（Long Position）和「短倉」（Short Position），期貨買賣經常出現與「持倉」（Position，可理解為投資者手上期貨或期權合約仍可產生利潤或損失的狀態）有關的術語，例如「平倉」（Close Position）、「補倉」（Cover Position）、「斬倉」（Liquidation）等。簡單來說，期貨合約買賣雙方均須在期貨戶口存入基本按金或以上價值的資金才可以開始交易，而在每個交易日結束時，經紀行會把投資者的持倉「按市價結算」，即根據投資者所持期貨合約在收市時的價值重新估值。如果合約出現帳面虧蝕，並導致期貨戶口的合約價值跌至低於維持按金，經紀行通常會要求投資者「補倉」，即存入額外的資金，把按金重新提升至基本按金或以上的水平。一旦投資者未能及時「補倉」，經紀行有權替投資者斬倉，又稱「強制平倉」，即經紀行強行把投資者未到期的期貨合約以現貨價在市場拋售，以補足投資者未有及時存入的額外資金。「斬倉」後，如期貨戶口尚有欠款，投資者仍須繳付餘下差額。



買賣期貨有何注意事項？



目前在香港交易所可以買賣的期貨資產，包括股票、股票指數、港元利率、外滙基金債劵、金屬、貨幣和債劵，當中以股票、股票指數、黃金和貨幣較為熱門。新手如要入市買賣期貨，除了要仔細分析相關資產往後趨勢，獲利固然是好，也要定出「止賺位」鎖定利潤，避免趨勢逆轉，而一旦錄得帳面虧蝕，亦需要事先訂出「止蝕位」並嚴守，防止一旦按金水平低於維持按金而被迫「補倉」甚至被「斬倉」。即使如此，新手最好也要預備足夠資金應付「補倉」，以免被「斬倉」導致實質虧損。

▲ 每逢出現地緣政治變化、天災或瘟疫，期貨市場均能迅速反映市場情緒。新冠肺炎導致全球供應鏈緊張，多種農產品價格因此上升。

期貨價格升跌，即是投資者對相關資產日後價格的升跌預測，不同資產均受不同的政治及經濟因素影響。舉個例，俄烏爆發戰爭後，歐美相繼制裁俄羅斯，世界兩大石油期貨價格西德州中級原油期貨（WTI，因在紐約證劵交易所買賣，又稱「紐約期油」）和布蘭特原油期貨（Brent Crude，因以往在倫敦國際石油交易所買賣，又稱「倫敦布蘭特期油」）急升，市場擔心相關制裁措施導致俄羅斯無法以美元或歐元結算原油交易，令全球原油供應減少。美國及後表示將會釋放戰略石油儲備以增加市場供應，兩大期油價格應聲下跌。至於股票、股票指數、貴金屬、債劵和貨幣等期貨市場，除了可用傳統的技術分析（Technical Analysis）來預測，也必須結合當時的地緣政治、央行貨幣政策、行業供需周期等綜合因素。



因此，期貨買賣策略與風險管理是相輔相成，甚至可以說買賣策略是根據風險大小而訂立。由於沒有投資者能掌握所有資訊，不同投資者對影響各個期貨市場的綜合因素有不同理解，加上每名投資者的資金流動性亦各有不同，期貨從來沒有穩賺不賠的方程式。適當運用期貨交易的話，可助投資者對沖投資風險（例如在股市急挫期間，買入屬避險資產的黃金期貨，對沖手上帳面虧蝕的股票），但如果過份進取或嚴重預測錯誤，便會有機會發生某航空公司早年因買入原油期貨對沖營運成本不遂，反而錄得巨額虧蝕。



如何選擇期貨期權交易平台？



富途旗下的交易平台，是全港最大證劵及期貨交易平台之一，深受本地投資者青睞。投資者只需最快3分鐘，便可在富途開設期貨戶口，完成資金調配後便可即時進行期貨交易，對於新手或使用傳統券商來說絕對是簡單方便。除了收費相宜，最大的賣點是投資者能一次過投資環球期貨市場。富途時與香港交易所、新加坡交易所和芝加哥商品交易所（CME）連結，當中芝商所更是全球規模最大的期貨及期權交易所，各式各樣的農產品、能源、貴金屬以至美國國庫債劵期貨均備，從此即使是新手投資者，也能夠藉富途最好用的使用者介面和體驗，追蹤期貨市場走勢和即市資訊，真真正正做到把握投資機遇。

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*投資涉及風險，買賣期貨合約的虧蝕風險可以極大，請在買賣前研究及理解期貨合約，以及根據本身的財政狀況及投資目標，仔細考慮這種買賣是否適合。



（特約）