【MPF】揀選強積金基金勿求其　懶人基金助平衡風險與回報

相信不少打工仔，尤其是職場新鮮人，在選擇強積金基金時都會問，究竟在芸芸基金中，哪類基金最適合自己？如果選錯強積金基金，對自己日後的退休儲備會不會帶來影響？事實上在選擇強積金時，最重要是認清自己的投資目標，除此之外，另一個基本的原則，就是按自己的人生階段選擇投資組合，隨年齡增長降低風險，以平衡投資風險和回報。

【唔想臨退休捱多幾年？ 市況未明 強積金應該點部署：按此】

5類強積金基金風險各不同

強積金基金分5大類，分別是股票基金、混合資產基金、債券基金、保證基金和強積金保守基金，它們的投資目標和風險程度各有不同。強積金保守基金屬於貨幣市場基金的一種，一般會以港元短期銀行存款及短期債券為投資工具，屬於低風險投資，所以預期回報亦較低，以賺取與銀行港元儲蓄存款利率相若的回報為投資目標。至於股票基金、債券基金和混合資產基金則透過股票及／或債券作投資；預期回報長遠而言較有機會跑贏通脹，當然投資風險亦相對較高。

▼ 點擊圖片放大

【強積金3月份最終人均蝕逾$3,200 中港股票基金連續三季見紅：按此】

懶人基金助平衡風險與回報

對於初入職場的年輕人，他們的強積金投資期長達數十年，加上負擔較小，即使期間遇上市況波動，都有足夠時間抵禦短期市場升跌；他們可以利用這個優勢，選擇較進取的基金，尋求更高回報。相反，臨近退休的打工仔倘若遇到市場下行，就未必有足夠時間收復失地，所以大家都應該隨年紀增加時，考慮將部分資產轉移至較低風險基金，以減低投資風險。

當然，未必人人都會有時間管理其強積金或懂得投資，而這些強積金計劃成員就可以考慮選擇俗稱「懶人基金」的「預設投資策略」（DIS）。DIS是一個現成的投資方案，收費設有上限，並隨着計劃成員年齡增長而自動為他們降低風險。另外，旗下兩隻基金資產分布於環球股票及債券市場，有助分散地區及資產類別的風險。

積金局早前推出了名為「meme緊你幫緊你」的專題文章系列，當中的《求其揀，結果都係自己受番》文章，圖文並茂為大家扼要指出揀選強積金基金的要點，並介紹DIS的好處。

＝＝＝＝＝