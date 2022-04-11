  • 29°C
香港時間 : 2022411日 (週一) 17:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】揀選強積金基金勿求其　懶人基金助平衡風險與回報

博客 16:45 2022/04/11

分享：

分享：

相信不少打工仔，尤其是職場新鮮人，在選擇強積金基金時都會問，究竟在芸芸基金中，哪類基金最適合自己？如果選錯強積金基金，對自己日後的退休儲備會不會帶來影響？事實上在選擇強積金時，最重要是認清自己的投資目標，除此之外，另一個基本的原則，就是按自己的人生階段選擇投資組合，隨年齡增長降低風險，以平衡投資風險和回報。

【唔想臨退休捱多幾年？ 市況未明 強積金應該點部署：按此

5類強積金基金風險各不同

強積金基金分5大類，分別是股票基金、混合資產基金、債券基金、保證基金和強積金保守基金，它們的投資目標和風險程度各有不同。強積金保守基金屬於貨幣市場基金的一種，一般會以港元短期銀行存款及短期債券為投資工具，屬於低風險投資，所以預期回報亦較低，以賺取與銀行港元儲蓄存款利率相若的回報為投資目標。至於股票基金、債券基金和混合資產基金則透過股票及／或債券作投資；預期回報長遠而言較有機會跑贏通脹，當然投資風險亦相對較高。

    點擊圖片放大

【強積金3月份最終人均蝕逾$3,200 中港股票基金連續三季見紅：按此

懶人基金助平衡風險與回報

對於初入職場的年輕人，他們的強積金投資期長達數十年，加上負擔較小，即使期間遇上市況波動，都有足夠時間抵禦短期市場升跌；他們可以利用這個優勢，選擇較進取的基金，尋求更高回報。相反，臨近退休的打工仔倘若遇到市場下行，就未必有足夠時間收復失地，所以大家都應該隨年紀增加時，考慮將部分資產轉移至較低風險基金，以減低投資風險。

當然，未必人人都會有時間管理其強積金或懂得投資，而這些強積金計劃成員就可以考慮選擇俗稱「懶人基金」的「預設投資策略」（DIS）。DIS是一個現成的投資方案，收費設有上限，並隨着計劃成員年齡增長而自動為他們降低風險。另外，旗下兩隻基金資產分布於環球股票及債券市場，有助分散地區及資產類別的風險。

積金局早前推出了名為「meme緊你幫緊你」的專題文章系列，當中的《求其揀，結果都係自己受番》文章，圖文並茂為大家扼要指出揀選強積金基金的要點，並介紹DIS的好處。

＝＝＝＝＝

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 對外事務部 積金局

欄名 : 積金為未來

最新專欄文章 更多

博客 - 【退休理財】及早做好投資規劃　退休無憂不是夢
2022/03/21
【退休理財】及早做好投資規劃　退休無憂不是夢
博客 - 【MPF】積金局引入AI聊天機械人　為你解答常見MPF問題
2022/02/28
【MPF】積金局引入AI聊天機械人　為你解答常見MPF問題
博客 - 【MPF】管理強積金用電子工具更輕鬆　積金易料最快2025年全面運作
2022/02/07
【MPF】管理強積金用電子工具更輕鬆　積金易料最快2025年全面運作
博客 - 【MPF】轉工緊記整合強積金帳戶　3個步驟輕鬆完成
2022/01/17
【MPF】轉工緊記整合強積金帳戶　3個步驟輕鬆完成
博客 - 【MPF】牛頓鄭和伽利略教你揀強積金　發掘退休投資要訣
2021/12/28
【MPF】牛頓鄭和伽利略教你揀強積金　發掘退休投資要訣
投資策略 基金 儲蓄 退休 強積金 通脹

下一篇文章

【加密貨幣】建基礎設施沙盒及合作小組　英國將穩定幣納入監管
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

博客 - 【理財有方】教你掌握「佛系」致富法　滾存儲蓄達財務自由
【理財有方】教你掌握「佛系」致富法　滾存儲蓄達財務自由
福特回歸　Kuga Titanium性價比取勝
福特回歸　Kuga Titanium性價比取勝
博客 - 【儲蓄保險】長期儲蓄保險大不同　比拼保證預期回報特性
【儲蓄保險】長期儲蓄保險大不同　比拼保證預期回報特性
國產比亞迪e6登陸香港　5座MPV進軍的士界
國產比亞迪e6登陸香港　5座MPV進軍的士界
【美劇推介】 Netflix《柏捷頓家族》第二季　上演一男二女姊妹三角戀
【美劇推介】 Netflix《柏捷頓家族》第二季　上演一男二女姊妹三角戀
【韓劇推介】Netflix奇幻韓劇《還有明天》　金喜善回歸公仔箱演陰間使者
【韓劇推介】Netflix奇幻韓劇《還有明天》　金喜善回歸公仔箱演陰間使者
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款