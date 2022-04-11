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【加密貨幣】傳Meta開發「朱克伯格幣」　應用於FB或IG做打賞代幣

19:05 2022/04/11

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Facebook母企Meta（美：FB）創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）自宣布會大力發展「元宇宙」後，一直研究推出加密貨幣，而據外媒報道，朱克伯格擬計劃推出加密貨幣Zuck Bucks，並可能將加密貨幣應用在旗下的應用程式上，作為用戶打賞小費的「社交代幣」，甚至應用在貸款金融上。

【比特幣已開採1900萬枚 剩下200萬枚要等多118年？：按此

朱克伯格曾數次計劃推出加密貨幣，包括穩定比Diem及Libra，但均以失敗收場，不過他仍然死心不息。《金融時報》（Financial Times）近日引述消息人士指，Meta為尋找能夠吸引用戶的新功能，公司旗下金融部門準備創建一種虛擬貨幣，員工內部戲稱為「Zuck Bucks」（朱克伯格幣）。不過此貨幣並非如比特幣般基於區塊鏈的加密貨幣，Meta有可能會將「朱克伯格幣」定位為遊戲應用中使用的代幣，由公司集中控制，類似Roblox中的Robux貨幣。

據了解，這些貨幣可以用於Facebook及Instagram上，例如應用在Instagram打賞創作者中。此外Meta還涉足傳統金融服務，計劃與潛在的貸款合作夥伴合作，希望以更吸引的利率為小企業提供貸款服務。

如果計劃順利開發，相信可為Meta帶來額外可觀的營收，以拯救旗下品牌人氣下降及廣告收入下跌的問題。

 

責任編輯：嚴熹曼

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Instagram Facebook 元宇宙 Meta 虛擬貨幣 朱克伯格

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