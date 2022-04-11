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網購護膚品化妝品寄送注意事項

博客 15:25 2022/04/11

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不少市民趁着政府在今個月發放新一期消費券，一次過添置換季護膚品和化妝品，所以我們近期收到很多關於寄護膚品和化妝品的查詢。其實寄護膚品和化妝品跟寄其他物品不同，沒有依足程序的話可能會令物品無法寄出！我們整合幾個要點，讓大家寄護膚品和化妝品的時候順順利利。

首先了解清楚你所購買的護膚品和化妝品能否郵寄。可參考以下清單。

可寄物品：

  • 面膜類：紙張面膜、泥狀面膜、凝膠狀面膜
  • 膏狀類：眼綫膏、眉膏、唇膏、睫毛膏、眼影
  • 凝膠狀類：粉底、精華液、乳霜

如果你發現寄送的產品，不屬於以上可寄產品清單，代表寄件前你或者需要進行額外手續。因為不少護膚品和化妝品的成分，會令產品被歸類為危險品，你可能需要提交MSDS報告。

物料安全資料報告Material Safety Data Sheet是寄危險品時，寄件人需要準備的文件，上面記載了產品物料的物理特性和化學特性，物流公司會因應不同情況，安排特別運送和存放處理。

建議進一步查詢的產品：

  • 含酒精成分：卸妝水、爽膚水、香水
  • 含藥用成分：類固醇藥膏、消炎藥膏
  • 壓縮氣體或噴霧產品：防曬噴霧、壓縮香體露
  • 液體產品：眼藥水、洗頭水
  • 粉狀產品：粉餅、胭脂
  • 油類產品：指甲油

辦妥額外手續後，就可以安排寄件。不過，各間物流服務供應商都有不同的收件限制，為免產品被拒收甚至充公，大家記得在寄件前了解清楚。或者可以透過我們的國際貨運格價平台寄件，因爲我們的專員不但提供專業的危險品處理建議，協助你安心寄件。同時平台也可以支援快速報價、綫上追蹤貨件狀態等服務，協助大家順利寄送護膚品和化妝品。

 

【關於FreightAmigo

FreightAmigo揉合物流科技及金融科技，為亞洲首創的一站式供應鏈金融平台。無論商業或私人客戶，需要寄文件、包裹、大貨到移民搬屋，在平台上可立即比較空運、海運、鐵路運輸、快遞和貨車運輸的門到門貨運報價。除了1-CLICK網上預訂，客人亦可在FreightAmigo一站式安排好貿易融資、貨物保險及報關清關等，為有貨運需要的客人大大節省了成本及時間。

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撰文 : 謝凱澄 FreightAmigo 一站式供應鏈金融平台總監

欄名 : 移室移居友計仔

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