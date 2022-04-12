【消費優惠】AEON Living Plaza復活節優惠 全場復活節商品低至8折 精明消費 09:00 2022/04/12 分享： 分享： 就到復活節，AEON Living Plaza由即日起至4月18日，全場復活節商品低至8折優惠，商品有包括身穿芭蕾舞裙可愛兔仔、毛茸茸小雞、多款彩色復活蛋裝飾等，可以盡情選購復活節裝飾。 ▼點擊圖片放大 +2 按此查看AEON Living Plaza分店地址 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【1萬元消費券】將軍澳中心推出2大消費券優惠 送總值逾$12,000商場贈券及免費泊車券 2022/04/11 【1萬元消費券】將軍澳中心推出2大消費券優惠 送總值逾$12,000商場贈券及免費泊車券 【1萬元消費券】登記南豐NF Shopping會員 免費送$2000電子優惠券 2022/04/11 【1萬元消費券】登記南豐NF Shopping會員 免費送$2000電子優惠券 【復活節2022】香港仔中心推消費加碼賞 消費滿$400送$60現金券 2022/04/11 【復活節2022】香港仔中心推消費加碼賞 消費滿$400送$60現金券 【消費優惠】7-Eleven「yuu折日」 4月11日買滿$71即享89折 2022/04/11 【消費優惠】7-Eleven「yuu折日」 4月11日買滿$71即享89折 【消費優惠】Ulfenbo歐化寶開倉優惠 精選梳化、床褥、枕頭低至1折 2022/04/11 【消費優惠】Ulfenbo歐化寶開倉優惠 精選梳化、床褥、枕頭低至1折 復活節 香港 付款優惠 著數優惠