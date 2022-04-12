【消費優惠】AEON Living Plaza復活節優惠　全場復活節商品低至8折

就到復活節，AEON Living Plaza由即日起至4月18日，全場復活節商品低至8折優惠，商品有包括身穿芭蕾舞裙可愛兔仔、毛茸茸小雞、多款彩色復活蛋裝飾等，可以盡情選購復活節裝飾。

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撰文：hket小編

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