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【消費優惠】AEON Living Plaza復活節優惠　全場復活節商品低至8折

精明消費 09:00 2022/04/12

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就到復活節，AEON Living Plaza由即日起至4月18日，全場復活節商品低至8折優惠，商品有包括身穿芭蕾舞裙可愛兔仔、毛茸茸小雞、多款彩色復活蛋裝飾等，可以盡情選購復活節裝飾。

    點擊圖片放大
    +2

按此查看AEON Living Plaza分店地址

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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