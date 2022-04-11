【美股分析】股神最近都有入貨！同你剖析呢隻股份的價值

股神近日頻頻出動買貨，最新就買入了惠普（美：HPQ），這家老牌公司有甚麼投資價值？

巴郡頻出手掃貨

在加息及縮表壓力之下，最受打擊的當然是科技股，所以納指的調整較道指及標普500指數大。不過，對於價值投資者而言，股價下跌往往是尋寶的好時機，所以股神巴菲特投資旗艦巴郡今年以來頻頻出手，以為手持的巨額資金找出路。巴郡繼早前買入石油股及保險公司Alleghany（美：Y）後，新近買入了惠普約11.4%股權，受消息刺激惠普股價在周四就飆升14.75%，刷新了52周高位，巴郡持股約值62億美元。

有股神光環眷顧，股價爆升並非難事，但惠普股價近年已走強，在2020年及2021年升幅分別達24.11%及57.25%。在2022年大部分時間均在高位整固區間橫行，股價走勢本身已很強勢。

HP個人電腦市佔第三

相信惠普的業務對於大部分香港人應不會陌生，旗下主力有兩大業務一是賣電腦，二是打印解決方案。據Counterpoint的數據，在2021年四季，全球個人電腦出貨量按年升3.3%，而HP全球個人電腦的出貨量計的市佔率為20.5%，只是排在聯想之後成為第二位。聯想的市佔率為24%，排第三及第四位是Dell及蘋果公司，市佔率分別為19%及8%。

收入連漲五季

在截至2022年1月底的財季（2022財年第一季度），HP總淨收入為170.3億美元，按年升9%。HP的收入在經過2020年的疫情打擊後，在2021年重新再拾增長，已連續五個季度取得按年增長。其中電腦相關的個人系統（Personal Systems）淨收入為122億美元，按年升15%，佔總收入72%。另外，打印業務淨收入為48.3億美元，按年跌4%，佔總收入28%。在個人系統業務，商業收入按年升26%，成為支撑增長關鍵，而消費收入，按年跌1%。按產品分類，手提電腦的收入按年升14%，佔分部收入69.1%，但銷量跌9%。桌面電腦收入較去年同期升17%，佔分部收入23%，銷量按年升3%。高端電腦（Workstations）收入按年升40%，但佔個人系統業務收入只有4.38%，難以帶來顯著拉升收入效果。

據研究機構Gartner數據，HP在2021年第四季的個人電腦出貨量為1,865萬台，按年跌4.2%，主要是美國需求放緩及供應鏈問題，但在亞太區需求暢旺抵銷了部分影響。受惠經濟重啓及於高端產品如遊戲市場搶佔空間是HP增長策略之一，在產品亦針對在家及辦公室同時工作的混合模式。

巨額回購及派息

HP的業務雖然會受到經濟、疫情及物流等因素影響，但相對平穩，個人電腦出貨量近年趨於集中頭幾大生產商。打印機賣到就會有持續的耗材生意，穩健性的消費品生意相信是股神揀選一個原因。另外，HP有很強的自由現金流，並進行大額的回購及派息，所以支持股價穩步上升，在2021財年，公司自由現金流達64.1億美元。

此外，公司進行了價值62.5億美元回購，並派了9.38億美元股息，令到回饋股東的總金額達72億美元。在2022年第一個財季，回購金額為15.1億美元，派了2.71億美元股息。截至上周五，即使股價大升後，HP的市值只為410億美元。大額回購是源於在2020年初拒絕Xerox收購後公布的3年內花160億美元回購計劃。公司CEO Enrique Lores在2月底接媒體訪問時續稱，回購是好投資，股價仍被低估，在今年會起碼進行40億美元回購。

在2022財年，管理層預期公司起碼能夠產生45億美元自由現金流，經攤薄每股盈利介乎3.87美元至4.07美元。2021財年攤薄每股盈為5.33美元，但有1.55美元是來自Oracle的賠償，撇除這項影響為3.78美元，即今個財年增長介乎2.4%至7.7%。HP的市盈率（PE）目前為7.3倍，為近5年相對低水平，難怪HP會符合股神口味。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文：股神都買貨 剖析HP價值（收費文章）】

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