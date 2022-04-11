【綠色債券】零售綠債料月底前接受認購　「保底息」將上調至2.5厘

首批政府發行的綠色零售債券原訂3月初推出，但受第五波疫情嚴峻影響押後。財政司司長陳茂波在網誌中表示，政府將在短期內重啟零售綠債發行程序，預計在本月底或之前接受認購申請，最低年息率將由2厘上調到2.5厘。

【零售綠債延期發行 把握機遇有咩選擇？ ESG債券基金派息高達5.7厘：按此】

陳茂波指，考慮到疫情已逐步改善，加上不少商業活動也可透過網上或其他電子方式進行，以遵守防疫要求，政府將在短期內重啟零售綠債發行。考慮到利率趨升的背景，這批零售綠債的最低年息率將由2厘上調到2.5厘，債券年期維持3年，每半年派息一次，息率與本地通脹掛鈎，預計在本月底或之前接受認購申請。

【滙豐擴大代客植樹計劃 造定存享高達2厘年息兼救地球：按此】

他續指，這次零售綠債發行額是150億元，並可按認購情況加碼至最多200億元。這個發行額度是將上個財政年度暫時押後了的60億元發行額度與今個財政年度的新額度合併處理。這安排可減省發行成本及行政工作，也在時間上預留較大彈性，供稍後發行通脹掛鈎債券及銀色債券。

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝＝

把握ESG投資機遇，立即免費下載《香港經濟日報》App