【理財二三事】消費券一收到就用晒？　教你如何理智規劃使用消費券

電子消費券2022首輪5,000元已派發，不知道各位讀者用完了沒有呢？根據消費券支付工具營運商AlipayHK公布，當中近2萬名用戶當日已全數用完5,000元電子消費券。你又用晒呢5,000元未呢？如果未，我哋就同大家探討一下如何理智規劃使用消費券。



相信每個香港人收到消費券都會高興的，但不少人認為既是政府回饋便要用盡，亦有不少人一收到已急不及待購買心頭好。然而值得一提的是，是次的消費券使用期限有6個月，大家其實不必心急用盡。以下4個步驟將能讓你有能力管理這筆錢，並在這個程中為這筆「金錢」帶來增值的價值。

步驟1：先忘記這筆消費券。 在4月7日已收到消費券，你可以先等2至3個星期，先不要使用，讓自己先冷靜，同時因為商場人流大增，市民的購物情緒亦很高漲，這時候若一直想着自己消費券，定必會大肆揮霍。



在4月7日已收到消費券，你可以先等2至3個星期，先不要使用，讓自己先冷靜，同時因為商場人流大增，市民的購物情緒亦很高漲，這時候若一直想着自己消費券，定必會大肆揮霍。 步驟2：為這筆消費券作一個現實的估算。 例如預期自己將會使用多久，由於消費券有6個月的期限，若你不是有特別的用品有需要，你可以規限自己每個月使用一千元，而不是一筆過將所有錢用盡。



例如預期自己將會使用多久，由於消費券有6個月的期限，若你不是有特別的用品有需要，你可以規限自己每個月使用一千元，而不是一筆過將所有錢用盡。 步驟3：列一個願望清單，再作出取捨。例如自己過去一直想更換新機及想買一部新電腦，兩樣到底那一個較為有必要，不要因為有消費券而作出額外無必要的開支，增加個人的支出。

大多數人收到消費券都會有隨之而來的喜悅情緒，這時候很容易造成衝動消費，因此，當中第一個步驟很重要。

在消費券的及疫情困在家太久的帶動下，市民外出購物的意欲大增。然而，若能夠好好計劃使用的方式，相信不單可以將這筆錢用在必要的項目上。希望各位都可以做一個精明的消費者，同時亦是一個善於管理個人財富的投資者。

【消費券嘅錢 你係咪用得精明：按此】

責任編輯：陳玉蓮

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