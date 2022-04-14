【理財二三事】消費券一收到就用晒？　教你如何理智規劃使用消費券

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【收息股】4至5月除淨藍籌股一覽 中石化股息率逾14厘邊日除淨？
電子消費券2022首輪5,000元已派發，不知道各位讀者用完了沒有呢？根據消費券支付工具營運商AlipayHK公布，當中近2萬名用戶當日已全數用完5,000元電子消費券。你又用晒呢5,000元未呢？如果未，我哋就同大家探討一下如何理智規劃使用消費券。
相信每個香港人收到消費券都會高興的，但不少人認為既是政府回饋便要用盡，亦有不少人一收到已急不及待購買心頭好。然而值得一提的是，是次的消費券使用期限有6個月，大家其實不必心急用盡。以下4個步驟將能讓你有能力管理這筆錢，並在這個程中為這筆「金錢」帶來增值的價值。
大多數人收到消費券都會有隨之而來的喜悅情緒，這時候很容易造成衝動消費，因此，當中第一個步驟很重要。
在消費券的及疫情困在家太久的帶動下，市民外出購物的意欲大增。然而，若能夠好好計劃使用的方式，相信不單可以將這筆錢用在必要的項目上。希望各位都可以做一個精明的消費者，同時亦是一個善於管理個人財富的投資者。
【消費券嘅錢 你係咪用得精明：按此】
責任編輯：陳玉蓮
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