【消費優惠】Pizza-BOX買滿$200送肉醬意粉　中原電器消費券買滿$2000送$300現金券

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Pizza-BOX：買滿200元送肉醬意粉

由即日起至4月17日，凡於Pizza-BOX網上訂購外送服務或外賣自取滿200元，及於優惠卡輸入優惠碼【meat2022】，即享有免費肉醬意粉一客。

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立即網上落單

2. 中原電器：消費券買滿2000元送300元現金券

現時於中原電器購物以八達通、Alipay HK、WeChat Pay或Tap & Go電子支付平台付款，買滿2,000元即送100元中原電器現金券及200元大金Pichonkun現金券。

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分店地址

3. 一粥麵：自助點餐滿50元送紅豆沙

由即日起至4月30日，一粥麵推出自助點餐優惠，只要於早上11時後在自助點餐機落單，並消費滿50元或以上，即送紅豆沙一碗。

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撰文：hket小編

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