【韓劇推介】Netflix奇幻韓劇《還有明天》　金喜善回歸公仔箱演陰間使者

▲ 韓國最新播映的奇幻劇《還有明天》同步上架Netflix，獲網友大讚劇情有趣且演員表現出色。

前段日子好幾套新韓劇包括《社內相親》、《三十九》、《氣象廳的人們》以及《二十五，二十一》，在Netflix上輪流更新，幾乎每星期都有新集數可追。隨着以上幾套受歡迎韓劇陸續播畢，煲劇粉絲難免感到失落。此時一套風格特別、殿堂級明星掛帥的新劇《還有明天》立即登場。看厭愛情劇，或較愛人性、社會議題的觀眾，此劇必成為最新心水。

不少備受熱捧的韓劇均改編自熱門網絡漫畫，《還有明天》亦不例外，更被稱為今年最期待的漫改劇。製作方找來女神金喜善，以及男神李洙赫、路雲主演，配合引人入勝的奇幻題材，未播已先聲奪人。而韓國在上周五首播後，立刻拿下收視佳績，打破電視台周末連續劇歷年來的收視紀錄。

韓國網友的評價也是一面倒好評，大讚劇集題材有趣，甚至配樂、特效亦相當出色，拍出有如電影的質感。而且主角們也都表現出恰如其份的演出，高度還原漫畫神髓之餘更各有不同的魅力，令人看得過癮。

▲ 韓國「元祖女神」金喜善飾演陰間壟斷企業「走馬燈」的危機管理組組長，帶領組員挽救想輕生的人。（Netflix劇照）

韓劇女神盡顯風範

《還有明天》找來韓國「元祖女神」金喜善飾演陰間壟斷企業「走馬燈」的危機管理組組長具戀，負責帶領組員一起挽救想輕生的人，充滿大家姐風範。首播的兩集中已透露出她有着不為人知的悲慘過去，更是被「走馬燈」會長從地獄找來的人，神秘感和懸疑氣氛從一開始就營造得很好。

為還原原著角色的造型，金喜善剪去招牌長髮，以粉紅色短髮登場。劇集播出後，不少網友對她劇中的帥氣形象感到驚艷不已，認為全新造型下的她不僅冷酷有型更充滿魅力，完全不似一名40多歲的媽媽。

另一位人氣高企的主角李洙赫，在劇中飾演「走馬燈」的引渡管理組組長朴中佶，與危機管理組組長金喜善站在對立面。劇中每一幕都充滿了陰間使者的冷酷，且氣場強大，被網友譽為「行走的雕塑」。不少網友更覺得李洙赫是繼《鬼怪》李棟旭後，最貼合「地獄使者」形象的演員。

▲ 設定有趣的陰間壟斷企業「走馬燈」一反傳統地府想像，如同人間一般公司。（Netflix劇照）

《還有明天》是一部有奇幻特效的電視劇，講述因韓國自殺者過多，破壞了陰間的平衡，因此陰間壟斷企業「走馬燈」建立了危機管理組，來到人間負責讓想自殺的人，重新產生「想活下去」的念頭，重新迎接明天。

設定有趣的陰間企業，如同人間一般公司，存在各式部門，而劇情主軸則圍繞在危機管理組與引渡管理組之間。危機管理組必須搶在引渡管理組前去拯救要輕生的人，若拯救失敗，死去的人就會被引渡管理組接走，故在公司中，兩組人馬可謂站在對立面。

超能力元素吸睛

鬼怪奇幻劇少不了超能力的元素，作為陰間使者的主角們自然也擁有不少超能力，像是金喜善只要彈一彈手指就能讓時間暫停，甚至拿出記憶之鑰，自由進出人的記憶等。劇中組員更每人配備一部裝有監控人們「憂鬱指數」的神奇應用程式，種種奇幻設定都相當吸睛。

▲ 人氣高企的李洙赫，在劇中飾演引渡管理組組長，被網民認為是繼《鬼怪》李棟旭後，最貼合「地獄使者」形象的演員。（Netflix劇照）

《還有明天》顛覆了地獄使者代表「死亡」的傳統，劇中的危機管理組反是負責「救人」的地獄使者，新穎的設定很吸引觀眾繼續追看。原著漫畫在韓國擁有很高口碑，雖然風格看似黑暗，卻是屬於溫馨、感人的氛圍，很能引發觀眾共鳴，不少情節更相當催淚，被評為很有意義的作品。在疫情持續且反覆的當下，相信這套別具一格的奇幻劇集，能帶給觀眾努力生活的正向鼓勵。