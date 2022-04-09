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【美劇推介】 Netflix《柏捷頓家族》第二季　上演一男二女姊妹三角戀

博客 08:10 2022/04/09

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今季《柏捷頓家族》的主角換成柏捷頓家長子，講子爵安東尼的戀愛史，艱難的求愛過程衍生不少趣味。

《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）第一季在2020年意外成為Netflix的熱門劇集。第二季早前因疫情而延播，終於在上月底上架，滿足一眾英倫古裝劇迷的劇癮。相較於第一季的香艷，本季一改風格，更多探討女性如何在社會中堅持並捍衛自己，並加入不少親情元素，令劇集視點更為全面。

美劇《柏捷頓家族：名門韻事》故事改編自美國小說家Julia Quinn的暢銷羅曼史小說系列，故事背景設定在攝政時代社交活動競爭激烈的倫敦。

上季的女主角柏捷頓家長女達芙妮亦有登場，更成為安東尼戀情的推手。（Netflix劇照）

《柏捷頓家族》融合了珍奧斯汀的小說人物性格與美國熱門劇集《花邊教主》（Gossip Girl）的八卦緋聞元素，為英倫古裝劇與浪漫戲劇注入現代氛圍。第一季在2020年聖誕假期上架後，迅即成為Netflix全球最多人收看的劇集。當中飾演男主角哈斯丁公爵賽門貝希特的辛巴威裔男星Rege-Jean Page，與飾演女主角達芙妮柏捷頓的英國曼徹斯特女星Phoebe Dynevor，就曾經在IMDb最受歡迎名人排行榜中高踞頭兩名。

甫上架進佔熱播

安東尼和凱蒂之間衝突不斷卻又有不少共通喜好，有別於一般君子淑女間的浪漫。（Netflix劇照）

第一季改編自系列小說的第一本《公爵與我》（The Duke and I），以柏捷頓家長女達芙妮與哈斯丁公爵賽門的愛情故事為主軸。來到第二季，繼續改編第二本小說《子爵之戀》（The Viscount Who Loved Me），主角換成柏捷頓家長子--子爵安東尼與凱蒂的戀愛史，同由第一季的知名製作公司Shondaland製作。這次上架，同樣登上許多國家當日熱門榜首，佔據熱門播放十大。

上季已揭曉的威索頓夫人真面目，今季再次面對好姊妹的多番追查。（Netflix劇照）

如同美劇《花邊教主》中匿名爆料上流八卦的神秘人「花邊教主」，威索頓夫人在《柏捷頓家族》亦充當同樣角色，相異之處是前者一直到了最終季才揭曉誰是「教主」，而《柏》則在第一季尾聲已將底牌揭開。讓觀眾一起看着威索頓夫人如何避過女王以及好姊妹的追查，也更感受到她的意圖和掙扎。這種安排無疑不損劇集的懸疑感，同時又更有追看性。

有別於第一季引人入勝的性愛場面，今季描劃不少女性如何在社會中堅持並捍衛自己的掙扎。（Netflix劇照）

上季柏捷頓家的長女順利出嫁，今季輪到大兒子安東尼。身具子爵銜頭的他，背負着家族責任，要挑選一位女子作為子爵夫人，帶領家族穩定發展。安東尼第一季風流倜儻、沉迷女色的浪子人設，在今季搖身一變，更追溯其喪父經歷，帶點悲情氛圍，卻依舊不失伶牙俐齒的個性，不致過於抑壓。這次與其共譜戀曲的是來自印度的女星Simone Ashley，其飾演的凱蒂，更與妹妹艾溫娜愛上同一男子，發展出三角戀。

男女角碰撞火花吸引

看着安東尼與凱蒂之間充滿火花的針鋒相對，總會令人想起珍奧斯汀經典小說《傲慢與偏見》中伊麗莎白和達西先生的關係。同樣是互相看不順眼的男女，卻因漸漸了解對方而萌生感情。當然較之19世紀創作的小說，《柏》中男女的相處更加激烈挑釁，女性力量也在不少細節處表露無遺。如凱蒂有別於大部分女性的嬌柔，喜愛騎馬、擅長打獵、熱衷競技，同時擁有敢與男性爭辯的勇氣和智慧。

費瑟林頓家族今季有不少故事，尾聲的轉折亦頗令人驚喜。（Netflix劇照）

不似知名歷史劇集《王冠》般，需要對場景、服裝道具，以至演員的選角皆嚴謹考究，《柏捷頓家族》的華麗場景和服裝細節讓人賞心悅目之餘，亦有更大的自由度，更包括看得讓人小鹿亂撞的香艷畫面，的確是消磨時間的好選擇。

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撰文 : 王嵐

欄名 : 型男玩物誌

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