福特回歸　Kuga Titanium性價比取勝

如果福特（Ford）這部SUV車款Kuga於兩三年前推出的話，相信會很吃香。斯文討好的外形，加上齊全的配備，30萬有找的車價，極具吸引力。在今天電動車當道，加上極多競爭對手之下，Kuga要如何脫穎而出？



Ford代理帶來一系列全新版本登場，有美式肌肉跑車Mustang、農夫車Range及Raptor、大熱小鋼炮Focus、商用車Transit，而Kuga則可算是家庭車及SUV的代表，理應是最迎合大眾市場的車款。

▲ Kuga Titanium為最受車主歡迎的SUV車款，只售$28萬，性價比甚高。（湯致遠攝）

親民價兼享低牌費



這部第三代Kuga，香港售賣的是Titanium版本。最大賣點當然為28萬車價，還享有平牌費的1.5公升Turbo引擎。單看內涵絕不遜色，但市場選擇實在太多，對手包括日系的豐田RAV4、日產Qashqai，甚至是同門師兄萬事得CX-30等，歐洲系還有BMW X1、Audi Q2、Volkswagen Tiguan及富豪XC40等等，還未計電動SUV，要突圍實在不易。



Kuga的優點不止是車價，其大大部的車身完全是「大件夾抵食」。造型不算是越野粗獷型，形象反而帶點斯文貴氣，外形比上一代更加大路討好。車頭看起來較長，LED頭燈醒目，甚至帶有幾分保時捷味道，而呈六角形的鬼面罩，則有Mustang的影子。車身被黑色膠邊包圍，加上車側的肌肉流綫，流露出運動氣息。

▲ 雖然車身看起來稍大，但流綫外形減低笨重感。（湯致遠攝）

車身尺碼比一般SUV龐大，車廂寬敞富空間感，而且後排也能調校椅背角度，加上巨型全景天窗、冷氣出風口及充電位等，照顧到後座乘客的舒適度。尾箱容量約475公升，若摺起後排座椅，更可增加存放空間至1,534公升，放置戶外用品及裝備綽綽有餘，設有掛鈎和插頭，下層還有士啤軚，細心位做到足。

▲ 車尾設有KUGA字樣，辨識度高。（湯致遠攝）

▲ 後排座位除可調校椅背，又有手枕、杯架、冷氣風口及充電位。（湯致遠攝

配備包羅萬有



車廂設計語言跟福特車款一致，中控台設計簡潔，儀錶版及冷氣控制台為六角形狀，配上傳統指針加顯示屏，雖然沒有新穎的數碼錶板，但可顯示車前障礙物，行車資訊清晰。配備同樣走大包圍路綫，人造皮座椅厚實，設有電動調校功能。中控台設有8吋懸浮式觸控屏幕，Sync 3聲控多媒體系統包Apple CarPlay，亦有Qi無綫電話充電。



貼近現今世代的配備有轉波扭掣、電子手掣，還有斜坡起動防溜後輔助及前方防撞及剎車系統。當偵測到碰撞風險，系統將發出閃爍警示燈號與聲音提醒駕駛者，剎車時會加大輔助力度，若駕駛者未能及時反應，系統則會自動介入主動剎車。

▲ 中控台簡單討好，六角形的設計突出又不會過於花巧。（湯致遠攝）

▲ 8吋懸浮式觸控屏幕有齊後泊鏡、Apple CarPlay及聲控等配備。（湯致遠攝）

駕駛感敏捷穩定



動力方面，Kuga配備1.5公升EcoBoost 3缸引擎，馬力輸出為182PS，扭力240 Nm，表現不過不失。換上全新8速自動波箱，反應快速而順暢，即使駕着這部大車行山路，感覺仍然靈活輕鬆。雖然沒有加減撥片，但有運動化行車駕駛模式，低轉更加活潑生猛，完全不似一架只有1,500 c.c.的SUV。



採用福特新一代的底盤感覺紮實，車身穩定性高，過彎時給予駕駛者信心，雖然懸掛設備柔軟，但車身晃動又不會太大。行車噪音和震動亦降低，沒有3缸引擎的弊病，令整體乘坐感相當舒適。



Kuga可說是一架家庭實用型SUV，美國品牌加上歐洲製造，並非大路常見，有一定的吸引力。但在今日混能及電動車盛行下，要以一敵眾實在不容易。

▲ 3缸EcoBoost渦輪增壓引擎比想像中有力，行車相當暢順。（湯致遠攝）

規格表

售價：$279,990起

車型：5門5座位SUV

引擎：1,496 c.c.直列3缸EcoBoost渦輪增壓汽油引擎

傳動：8速自動波箱，前輪驅動

馬力：182 PS/6,000 rpm

扭力：240 Nm/1,600 - 4,500 rpm

懸掛：麥花臣（前）/多連桿（後）

車身長X闊X高：4,614 X 1,882 X 1,658 mm

車重：1,493至1,597 kg

輪距：2,710 mm

耗油量：12.2 km/L

查詢：宏鋒汽車（3768 4818）