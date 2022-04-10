【醫療保險】確診新冠肺炎會被拒保？及早投保保障自己

讀者林小姐問，最近疫情稍為回落，但每日初陽及確診病者數字依然高企。確診人數增加，意味着健康風險系數上升，保險公司的核保部亦忙於調整確診者日後的投保條件。市傳患過新冠便不能再買保險，此話當真？

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傳核保時施加額外條款

市傳個別保險公司已開始就已患或曾患新冠病毒的市民施加額外核保條款，例如輕症需要12個月觀察期再加8個星期索取報告；重症包括曾入深切治療部（ICU）則不予考慮。的確，這個世紀疫症前所未見，不少人擔憂即使康復，亦可能有未知的後遺症。而保險公司對於一些未能確定的風險，通常都是高度警惕。根據保監局企業風險管理指引（指引21），提到保險公司不應承保超越其保險專業知識範圍的風險。而保險公司亦會採取手段轉移風險，應對方法包括再保險、加保費、加不保事項，甚至拒保。

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確診輕症重症核保大不同

筆者於保險經紀公司工作，經常收到各大合作夥伴的核保指引通知，在詳細的比較下，新冠患者的核保方向都是大同小異，主要分為輕症康復者及重症康復者。針對前者而言，通常是康復後1至3個月進行標準核保，與過往核保程序相似。但針對後者而言便較為複雜，始終患上重症代表健康風險非常高，通常是康復後6個月至1年後按健康情況考慮受保資格，作個別評估。如果保險公司把關不足，隨時「賠凸」，長遠而言會嚴重影響保司財政運作。

保障家人自己應盡早投保

不論輕症或重症，對保險而言都是一項「現有狀況」，需主動申報。如果害怕患上重症、併發症、後遺症，或懼怕有關醫療紀錄對往後投保有不良影響，則需要提早買醫療或危疾等保險產品，以爭取最高的保障範圍。另外，醫療保險設有等候期，期間若果染上新冠病毒且有併發症，有關身體部分或會成為「已有狀況」，保險公司難以作出保障承諾。

（節錄）

【原文：不幸中新冠 保險或拒保】

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