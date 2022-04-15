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【理財Star Talk】吳卓羲斥百萬北京開玩具博物館　靠母親提點擁近半億「磚頭」

19:00 2022/04/15

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現年42歲的吳卓羲（Ron）獲封「隱形筍盤」，因為阿Ron有靚仔外形之外，還投資物業、名車和名錶，此外喜歡收藏模型的他更於北京開設3層高的玩具博物館。

愛收藏Figure的吳卓羲於疫情另闢財路，透露正計劃推出自家設計的Figure公仔和NFT，預計投資近7位數字：「除賺錢外，想透過這渠道讓大眾看到另一面的我。」

斥資殺入潮玩界

疫情下，吳卓羲仍有新搞作。身為Figure迷的他於2019年初於北京開設《吳卓羲個人雕像模玩博物館》，近日為順應潮流，正構思推出自家品牌Figure、服飾和NFT。

充滿大計的他說：「不一定是財路，我相信藝人透過不同的渠道，可以讓大眾看到另一面的自己，並非純粹只懂唱歌和表演，還會設計Figure、衣服和首飾。」吳卓羲稱正與內地團隊合作，拍檔會跟他研究設計構思，待慢慢改良才推出產品。

卓羲坦言創作上遇到不少困難。「始終是自己第一次推出產品，當然希望盡善盡美，絕不可以馬虎了事，我希望以家裏的貓兒作為Figure藍本，再配以飛虎Full Gear制服，這樣可以代表自己，總之有質量之餘，也想構思一些具話題性產品。」

卓羲續說投資近7位數字，預計3至4個月後推出：「其實收藏Figure都幾大花費，倒不如自己設計Figure加入潮玩行業，它不但是公仔，更是一件藝術品。」

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看好將軍澳物業

除設計自家品牌Figure，吳卓羲早年已開始投資物業，現已擁有近半億「磚頭」，他謂全靠媽咪當年提點：「她說我買那麼多模型公仔，不如考慮一下買樓，始終投資磚頭最穩陣。」

說到投資心得，吳卓羲說：「除看該區的發展潛力，自己也要量力而為，誰不想買價值數億的物業？要供得起才可。」

一直有睇樓的吳卓羲直言會再入市，其心水選擇是將軍澳區，有意於該區搵筍盤作投資。他說：「這區人流多比較旺，我不是自住時，就毋須要買大單位，4至5百呎單位已足夠投資之用，又比較容易放租。」

【拍兒童節目啟發辦才藝中心 唐韋琪為夢想疫下守護學校：按此

化粧：Marsha Ma

髮型：Ian Wong

協力：Nina Shum

圖片：微博、Instagram

作者：游艾維

責任編輯：陳家昌

（節錄）

【原文：疫情下斥7位數進軍潮流界 吳卓羲靠母親提點買樓致富

＝＝＝＝＝

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欄名 : 理財Star Talk

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